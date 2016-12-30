Шоу «Кремлёвская ёлка»: спешите видеть! (сюжет)

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Новый цирковой проект «Кремлёвская ёлка» от легендарного цирка имени Никулина приехал в Новокузнецк. Он уже собирает полный зал. Побывала на представлении и съёмочная группа «10 канала».

«Кремлёвская ёлка» – это, прежде всего, яркое шоу, лазерное и даже огненное. В прямом смысле слова…

Также виртуозно на арене обращаются и с мотоциклом. Среди каскадёров есть даже девушки.

Маргарита Чистихина, каскадёр: «На мотоцикле я лично занимаюсь около года, скоро будет год. До этого я ни разу не сидела за мотоциклом. Меня мой руководитель научил ездить сначала по земле, потом в шаре. Трюки, которые здесь представлены, они практически нигде не выполняются, т.е. девушками именно, парные заезды, как у нас, тройной заезд, где 2 девушки, тоже нет нигде в России и в мире».

И, конечно, что за цирк без экзотических животных. Корабли пустыни и зебры, крокодилы и бегемоты. А какие виртуозы красавцы попугаи – не отстают от акробатов. А в перерывах между активным действом клоуны вовсю веселят публику своими розыгрышами и шутками. Ну и, конечно, не обойтись в сказочном шоу без добрых и злых сил. Правда, представительница последних баба Яга, заколдованная Дедом Морозом, быстро поменяла свои приоритеты, отказавшись от своих козней.

Дед Мороз: «Я всех приглашаю на наше новогоднее представление, и всех ребят и всех дедушек, всех бабушек я поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем счастья, добра и здоровья! Приходите к нам в цирк на ёлку!»

«Кремлёвская ёлка» будет радовать зрителей любого возраста все праздники, начиная со 2 января.