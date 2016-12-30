Президент поздравил кузбассовцев с Новым годом!

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Первые лица государства, Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Амана Тулеева и всех кузбассовцев с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

«Мы всегда с особыми чувствами ждем эти замечательные праздники, связываем с ними надежды на перемены к лучшему, исполнение заветных желаний», — подчеркнул президент в поздравлении на имя губернатора.

В. Путин пожелал Аману Тулееву и всем жителям области благополучного 2017 года, успехов в делах, взаимопонимания с близкими, радости дружеского общения, здоровья и всего самого доброго.

Премьер-министр отметил, что предстоящие зимние праздники по традиции отмечаются россиянами в семейном кругу и наполнены особой атмосферой, радостными чувствами и светлыми надеждами. «Провожая уходящий год, каждый из нас вспоминает его яркие моменты, надеется на добрые перемены и мечтает о будущем», — написал Медведев, пожелав кузбассовцам новых возможностей в осуществлении планов и интересных проектов в самых разных сферах деятельности, счастливого нового года.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.