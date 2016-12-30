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    • Аман Тулеев подвел итоги 2016 года и поздравил кузбассовцев!

    30 Декабрь 2016 / Все новости

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    Как отметил губернатор, за год трудовые коллективы, прежде всего, горняки, помогли сохранить промышленный потенциал Кузбасса, экономическую и социальную стабильность.

    В 2016 году регион добыл 225 млн т угля. А бригада Евгения Косьмина с шахты им. Ялевского компании «СУЭК-Кузбасс» установила всероссийский рекорд: за 10 месяцев и 20 дней выдала на-гора 4 млн 810 тыс. т угля.

    Металлурги продолжили реализацию крупнейшего проекта по импортозамещению: нарастили производство 100-метровых рельсов для высокоскоростных магистралей и в настоящее время разрабатывают рельсы, сверхустойчивые к большим нагрузкам и резким перепадам температур, аналога которым нет в мире.

    Добросовестно, с полной отдачей работали весь год химики, нефтепереработчики, машиностроители, железнодорожники, все трудящиеся Кузбасса.

    Селяне, несмотря на сложные погодные условия, собрали 1 млн т зерна. Кузбасс также полностью обеспечил себя картофелем, овощами, мясом птицы, яйцом.

    Строители в этом году ввели более 1 млн кв. м жилья, снесли 626 бараков. Благодаря этому 21,5 тыс. семей справили новоселье. В числе открытых за год объектов вокзал в Белове, физкультурно-оздоровительный комплекс «Кемерово» с ледовой ареной, губернский центр сноуборда и горных лыж на горе Туманная в Таштаголе и детский корпус областной клинической больницы в Кемерове.

    «Главное наше достижение то, что в сложнейшей экономической ситуации нам удалось сохранить уникальную систему социальной защиты, одну из самых мощных в России. Мы не отказались ни от одной льготы», — подчеркнул А. Тулеев.

    Кроме того, по областной программе дети и студенты получили бесплатно более 9 тыс. велосипедов, а старшее поколение — более 25 тыс. пар «скандинавок».

    По мнению губернатора, от каждого зависит, станет ли наступающий 2017 год для всех мирным и светлым, интересным и ярким, изобильным и удачным. Поэтому Аман Тулеев пожелал всем кузбассовцам добрых, созидательных дел, удачи и семейного счастья.

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

     

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