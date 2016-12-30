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Основные события уходящего 2016 года 30 Декабрь 2016 / Все новости просмотров: 36 Январь В первый день 2016 года в Кузбассе родилось 82 ребенка, в Рождество, 7 января 2016 года — 47 мальчиков и 28 девочек, в том числе одна двойня Более 4 тыс. кузбасских детей получили подарки по традиционной акции «Рождество для всех и каждого» С 1 по 10 января на горнолыжном курорте Шерегеш отдохнули более 160 тыс. человек В Кузбассе разработан прибор для повышения уровня безопасности шахтеров и горноспасателей Кемеровский центр стандартизации и метрологии открыл первую в регионе лабораторию по радиационному контролю 22 кузбассовца из 11 территорий области, значительно снизившие вес в 2015 году, получили сертификаты на уголь и спортинвентарь по областной акции В Кемерове – столице Дня шахтера – 2016 – открылся второй в городе МФЦ По поручению Амана Тулеева в Таштагольском районе создан молодежный отряд для оказания информационной поддержки гостям горнолыжного курорта Шерегеш В Кемерове введен в строй новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной «Кемерово» имени кузбасского хоккеиста Геннадия Груздева Новая модульная котельная сдана в пос. станции Егозово Ленинск-Кузнецкого района Аман Тулеев открыл в Таштаголе на горе Туманная вторую очередь губернского центра горных лыж и сноуборда Аман Тулеев выступил с инициативой о благоустройстве кузбасских родников 47 бесплатных кабинетов по отказу от курения и лечению табачной зависимости созданы в медучреждениях Кузбасса В Кемерове после капитального ремонта открылся легкоатлетический манеж Февраль 18 детей-сирот и 6 молодых семей получили квартиры в новостройке в Крапивинском районе В Новокузнецке запущена шахта «Юбилейная» Аман Тулеев призвал активнее развивать в Кузбассе пункты социального проката и взаимопомощи Современный спортивно-образовательный комплекс открылся в цифровой школе №78 Кемерова к Дню шахтера Животноводческий комплекс на 200 коров открылся в Юргинском районе Кузбасс посетил заместитель командующего войсками Центрального военного округа Хасан Калоев По поручению Амана Тулеева в Кузбассе разработана карта неиспользуемых земель для развития личных подсобных хозяйств Кузбасс посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюль-бюль оглы В Ленинске-Кузнецком открылся детский сад «Жемчужинка» на 140 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет Малосалаирский детский сад «Солнышко» открыт после капитального ремонта Светлана Хоркина и Александр Карелин посетили Кузбасс и приняли участие в губернаторской акции «Кузбасс — за здоровый образ жизни!» В Кемеровском ЦСМ появились новые высокотехнологичные приборы для поверки промышленных термометров В Кемерове запущены детские сады: «Город мастеров» на 325 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и «Антошка» на 280 мест для детей от 1 года до 7 лет Семья губернатора Амана Тулеева одной из первых включилась в акцию по развитию пунктов взаимопомощи В Междуреченске на участке открытых горных работ «Береговой» введены в эксплуатацию очистные сооружения Губернатор Аман Тулеев на Красноярском экономическом форуме-2016 обозначил перспективы развития базовой для Кузбасса угольной отрасли Акция по пополнению пунктов взаимопомощи стартовала по инициативе губернатора Амана Тулеева Новый детский сад с первой в регионе научно-исследовательской лабораторией для дошколят открыт в Белове В Белове заселен новый жилой дом, где больше половины квартир отданы под «доходный дом» В Кузбассе прошел Первый межрегиональный открытый чемпионат по охотничьему биатлону Март К Международному женскому дню 1 тыс. кемеровчанок получили скандинавские палки по губернаторской программе Аман Тулеев обратился к руководителям кузбасских предприятий с призывом ввести гибкий график для работающих женщин с детьми В Международный женский день в Кузбассе родилось 82 ребенка В Новокузнецке стартовало строительство крупнейшего животноводческого комплекса на 270 тыс. голов мощностью 45 тыс. т мяса Аман Тулеев поручил запустить производство фирменных кузбасских палок для скандинавской ходьбы на базе Кемеровского механического завода В Кемерове открылась Кузбасская академия единоборств По поручению Амана Тулеева в Шерегеше создан филиал агентства по привлечению и защите инвестиций Методическое пособие по оказанию первой помощи пострадавшим при ЧС на шорском языке издано в Кузбассе В Киселевске к 80-летнему юбилею города открылся новый спортивный зал для занятий рукопашным боем Рабочая группа создана в Кузбассе для проработки вопроса перевода карьерной техники на сжиженный природный газ Кузбассовцы присоединились к международной акции «Час земли», выключив свет на один час 19 марта Аман Тулеев и руководство Яйского НПЗ заключили соглашение о строительстве второй очереди завода на 2016—2018 гг 14 сельских учреждений культуры и 16 работников культуры Кузбасса победили в конкурсе Минкультуры России В Кузбассе введены новые меры поддержки дачников и садоводов С 1 января 2016 года в Кемеровской области введена безвозмездная передача земли сельхозназначения для развития личного подсобного хозяйства В Кузбассе впервые прошли соревнования на Кубок губернатора по пожарно-прикладному спорту В Осинниках открылся кабинет мультиспиральной компьютерной томографии Кузбасский кадет Александр Песков вошел в состав полярной экспедиции «На лыжах — к Северному полюсу!» Апрель Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор Аман Тулеев провели рабочую встречу в Новокузнецке Дмитрий Медведев ознакомился с условиями труда горняков на разрезе «Березовский» Прокопьевского района Глава МЧС РФ Владимир Пучков посетил первый в России аэромобильный центр подготовки горноспасателей и шахтеров в Новокузнецке Аман Тулеев встретился с всемирно известными немецкими врачами Представители посольства Китая в РФ посетили Кемеровский государственный институт культуры Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении безопасности и охране труда на шахтах, подготовленный с учетом закона Кемеровской области, который был принят по инициативе Амана Тулеева Аман Тулеев потребовал прекратить работу коллекторских агентств в Кузбассе и оформить запрет законодательно Сибирский региональный центр МЧС России поблагодарил Амана Тулеева за своевременно проведенную противопаводковую работу Аман Тулеев встретился с новыми собственниками кемеровского аэропорта Алексей Леонов — представителями ООО «Новапорт» Механизаторы хозяйства «Ваганово», впервые в Сибири, ввели круглосуточный посев на полях В Кузбассе разработали современный шорский национальный костюм «Шорианка» Впервые в Кузбассе состоялась выставка работ выдающегося французского художника и графика XIX века Гюстава Доре Первый открытый снегоходный фестиваль GeshRider прошел в Шерегеше В Шерегеше установлен всероссийский рекорд по массовому спуску с горы в купальниках Кузбасские спортсмены внесли в победу российской сборной на первенстве мира по сноуборду 5 медалей Прокопчанин Виталий Миллер признан лучшим тренером 2015 года по версии Российского союза боевых искусств Май Посетитель курорта Шерегеш, ставший миллионным по счету с начала сезона, получил «золотой ски-пасс» По решению Амана Тулеева в Кузбассе будет создан новый туристический кластер Мариинск-Чебула В Кузбассе впервые прошла акция «Театр – ветеранам», приуроченная к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Губернатор Аман Тулеев и более 95 тыс. кузбассовцев приняли участие в акции «Бессмертный полк» Делегация студентов Кемеровской области приняла участие в «Российской студенческой весне – 2016» в Казани Кузбассовцы отправились в паломническую поездку «Православные святыни России» Мобильная чабанская бригада приняла первый заказ Плантацию краснокнижной уральской солодки создали ученые в Промышленновском районе По инициативе Амана Тулеева 40 кузбассовцев посетили исторический центр исламской культуры – город Казань 20 кузбасских призывников отправились на службу в Президентский полк Около 3 тыс. семей из четырех районов Кузбасса получили 62,5 тыс. суточных петушков по социально-аграрной акции Дни культуры российских немцев прошли в Кузбассе Иосиф Кобзон выступил с кузбасскими хоровыми коллективами на площади перед государственной филармонией Кузбасса Спартакиада студенческих отрядов «РСО ГоТОв!» впервые прошла в Кузбассе Специалисты охотхозяйства «Шестаковское» Чебулинского района приступили к заготовке 600 кг пантов маралов Маточное поголовье хариусов запущено в реки Барзас и Камжела в Кемеровском районе Июнь Правительство России присвоило трем кузбасским горным вершинам имена земляков — Героев Советского Союза Депутаты Госдумы подержали кузбасскую инициативу об ужесточении наказания работодателей за задержку зарплаты Министр спорта России Виталий Мутко вручил золотые знаки отличия ГТО двум кузбасским выпускникам Кузбасс и еще 6 регионов заключили соглашение о взаимодействии по программе «Сибирская биотехнологическая инициатива» Коворкинг-центр для предпринимателей заработал в Новокузнецке Пляжный комплекс областного значения «Салаирские плёсы» открылся в Гурьевском районе Краснокнижный серый журавль, редкие первоцветы и орхидеи обнаружены учеными в Топкинском районе Июль Алена Кудринских из Новокузнецкого района стала победителем всероссийского конкурса «Моя малая Родина» Кемеровчанка Елизавета Шабанова набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по трем предметам Кузбасский выпускник Денис Кущук, снявшийся в федеральном ролике «Я сдам ЕГЭ», набрал 100 баллов по профильной математике 92 кузбасских выпускника сдали ЕГЭ в этом году на 100 баллов Кузбасскую инициативу по ужесточению контроля за коллекторами поддержали на федеральном уровне Травмоцентр I уровня открылся после капремонта в Новокузнецке Специалисты из ЮАР ознакомились с опытом Кузбасса по сохранению биоразнообразия при ведении горных работ В Кузбассе обнаружены останки древнего млекопитающего — предположительно, симметродонта, жившего около 130 млн лет назад Деревянные наличники от лучших мастеров Кузбасса украсили дома Мариинска к 160-летию Новый ЗАГС открылся в Кемерове в День семьи, любви и верности Санаторий «Прокопьевский» признан лучшим по итогам всероссийского форума «Здравница – 2016» Кузбасские неврологи запатентовали «ходунки» для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья В дни празднования Троицы организованы допмаршруты общественного транспорта до кладбищ и храмов Новая научная лаборатория «Испытания строительных материалов» открылась в КузГТУ Знаменитому Гурьевскому прянику исполнилось 60 лет Красная книга появилась в Новокузнецком районе Аман Тулеев поздравил ректора и коллектив Кемеровской медакадемии с присвоением статуса университета Более 15 тыс. мальков хариуса выпущены в р. Мрассу у п. Усть-Кабырза Таштаголького района Онлайн-центры управления процессами охраны труда создаются на промпредприятиях Кузбасса Правительство России присвоило трем кузбасским горным вершинам имена земляков — Героев Советского Союза В канун Дня молодежи в Кемерове открылся летний кинотеатр под открытым небом Тысяча кузбасских школьников получили велосипеды за успехи в учебе, спорте и творчестве Памятник первому трамваю открыт в Кемерове к Дню шахтера Аман Тулеев дал старт традиционной областной акции «Первое сентября — каждому школьнику!» По решению Амана Тулеева в Юрге будут реконструированы два дома серии 1-335 Желтые сетчатые контейнеры для пластиковых отходов появились в Кузбассе Август Делегация китайской провинции Шаньси впервые посетила Кузбасс с рабочей поездкой Министр обрнауки РФ Дмитрий Ливанов принял участие в областном августовском совете работников образования Кузбасс вошел в тройку регионов – лидеров России по положительной динамике ввода жилья Кузбасс стал первым за Уралом регионом, автовокзалы и автостанции которого внесены в реестр Росавтотранса Двустороннее автодвижение открыто в круглосуточном режиме на площади Советов в Кемерове Первый объект инфраструктуры, созданный вместе с фондом развития моногородов, открылся в Юрге. Члены рабочей группы по модернизации моногородов приняли участие в пуске коллектора водоотведения в Юрге Всероссийское совещание по вопросам охраны труда в угольной промышленности прошло в Новокузнецке Аман Тулеев открыл дорогу ФПК-Южный в Кемерове К Дню шахтера в Кемерове открылась после реконструкции старейшая гостиница «Томь» В Осинниках по программе поддержки малого предпринимательства открылся плодопитомник По поручению Амана Тулеева на заимку к Агафье Лыковой были доставлены студенты, которые помогли ей подготовиться к зиме Кузбасс посетили ведущие мировые ученые в области геологии, палеонтологии и стратиграфии Сентябрь Аман Тулеев от имени всех кузбассовцев пригласил на отдых в Кузбасс школьников из семей, пострадавших в бесланской трагедии Белорус Андрей Фомочкин поблагодарил Амана Тулеева за поддержку и приглашение посетить Кузбасс По поручению губернатора собран гуманитарный груз для жителей Приморского края, пострадавших от наводнения Аман Тулеев поздравил горняков шахт «Котинская» и «Талдинская-Западная-1» с всероссийским рекордом по месячной добыче Оклад педагогических работников Кузбасса увеличен на 20% Самая большая цифровая школа Кузбасса открыта в городе-спутнике Лесная Поляна По решению Амана Тулеева работодатели получат до 50 тыс. рублей компенсации при дистанционном трудоустройстве инвалидов Аман Тулеев открыл участок автодороги Кемерово-Анжеро-Судженск и реконструированную ул. Кирова в Новокузнецке Определился первый резидент ТОСЭР «Юрга», им стало ООО «Сибирская инвестиционная группа» Коллегия обладминистрации утвердила на выездном заседании в Анжеро-Судженске «дорожную карту» по развитию ТОСЭР Территориальная схема обращения с отходами разработана и утверждена в Кузбассе Селяне Кузбасса собрали более 1 млн т зерна Аман Тулеев принял решение в 2017 году снизить на 30% тариф на электроэнергию для садоводческих обществ В этом году 500 семей кузбассовцев бесплатно получили барана и ярку по губернаторской акции По инициативе Амана Тулеева 3,3 тыс. семей кузбассовцев получили бесплатно овощи на зиму Кузбасс впервые отметил областной День садовода и огородника, учрежденный по инициативе Амана Тулеева 30,5 тыс. кузбассовцев посетили за лето областной пляжный комплекс «Салаирские плёсы» в Гурьевском районе Представители турбизнеса и журналисты совершили «гастрономическое путешествие» по северу Кузбасса Первые знаки туристской навигации появились в Таштагольском районе По инициативе Амана Тулеева 45 кузбассовцев отправились в паломническую поездку к православным святыням России, также паломничество совершили родители детей с онкозаболеваниями Бойцы кузбасских стройотрядов помогли собрать урожай фруктов в Крыму Известные кузбасские олимпийцы стали почетными гостями всекузбасских паралимпийских игр в Новокузнецке Октябрь Аман Тулеев встретился с министром РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым Бригада Евгения Косьмина — преемника Владимира Мельника — первой в России добыла 4 млн т угля с начала года Рекорд по новосельям установлен в Кузбассе – почти 1 тысяча семей в один день получила новые квартиры Объем промпроизводства в Кузбассе за 9 месяцев 2016 года увеличился на 7,4% к соответствующему периоду 2015 года Новый вокзал и многоэтажка введены в строй в Белове в один день Производство кондитерских изделий по старинным рецептам впервые открылось в Крапивинском районе Наивысшая урожайность рапса зафиксирована в Чебулинском районе Кузбасские пряники, сыр и йогурт получили самую высокую оценку российской агропромышленной выставки Современный животноводческий комплекс с массажерами для коров открыли в Ленинск-Кузнецком районе Региональный чемпионат Абилимпикс-2016 впервые прошел в Кузбассе Кузбасс вошел в топ-10 регионов РФ по количеству программ детского отдыха летом-2016 Международный туроператор TUI подключился к разработке проектов и мероприятий по развитию туризма в Кузбассе Календарь событийного туризма на 2017 год создали в Кузбассе Ноябрь Кузбасс заключил соглашение о намерениях с венгерскими инвесторами по сотрудничеству в здравоохранении и машиностроении Горняки Кузбасса посвятили в шахтеры полпреда президента Сергея Меняйло Более 1 млрд рублей из всех источников будет направлено на подготовку и проведение Дня шахтера в Междуреченске Кузбасские кардиохирурги провели операции двум пациентам по новому для региона методу Губернатор Аман Тулеев ввел в строй новую электростанцию ПАО «Кокс» в Кемерове Развитие молочного и мясного животноводства станет приоритетом для селян Кузбасса в 2017 году Новую породу свиней — чистогорскую — вывели в Кузбассе Аман Тулеев поставил задачу аграриям к 2020 году обеспечить Кузбасс мясом на 100% Стартовал прием заявок на первую региональную премию «Народный герой Кузбасса-2016» Первый круглосуточный областной диспетчерский пункт для инвалидов по слуху открылся в Кемерове Реалити-шоу о радиоведущих стартовало в Кузбассе Бронзовый скакун с развевающейся гривой украсил парк Боевой славы Таштагола Гастроли Московского театра «Современник» прошли в Кемерове Декабрь Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Ковхуто посетил Кузбасс 21-22 декабря Губернатор Аман Тулеев встретился с митрополитом Смоленским и Рославльским Исидором Кузбасс одним из первых присоединился к всероссийской акции в поддержку детей Сирии Переговоры о сотрудничестве между Кузбассом и Республикой Корея прошли в Кемерове Премия «За волю к жизни» — в память о Герое Советского Союза Зинаиде Туснолобовой учреждена в Кузбассе Врачи Кемеровского центра трансплантации органов провели более 1 тысячи операций по пересадке почки Подготовлен усовершенствованный образец мобильного подземного реаниматологического комплекса Самый мощный российский экскаватор заработал на угольном разрезе «Междуреченский» Определился первый резидент ТОСЭР «Анжеро-Судженск», им станет ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат» Более 310 лифтов заменены в жилищном фонде Кузбасса за 2016 год Первая очередь предприятия с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины заработала в Таштаголе Подстанция «Парковая» им. Евгения Ловецкова введена в строй в Белове Премия за отказ от курения введена на «Кемеровохиммаш» Губернатор Аман Тулеев поставил задачу увеличить в два раза объемы производства рыбы до 2018 года Скелет сибирского пситтакозавра, жившего более 100 млн лет назад в Кузбассе, представили на выставке в Москве Новый экскурсионный маршрут «Мариинск со вкусом» оценили первые туристы Туроператоры Кузбасса ознакомились с туристским потенциалом северо-западного Китая Аман Тулеев поздравил кузбасских КВН-щиков с 55-летием движения клуба веселых и находчивых Врачи Кемеровского центра трансплантации органов провели более 1 тысячи операций по пересадке почки.