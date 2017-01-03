Таштагольский район становится все более привлекательным

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Туристическое сердце Кузбасса — Таштагольский район — все чаще выбирают для постоянного места жительства.

Второй год подряд больше половины договоров аренды земли под индивидуальное строительство в Таштагольском районе оформляется жителями других городов, регионов и республик. Об этом доложила председатель местного комитета по управлению муниципальным имуществом Наталья Комарова.

В 2015 году 54%, а в 2016 – 56% торгов, объявленных поселениями района, выиграли жители других территорий Кемеровской области, Москвы, Новосибирска, Томска, Воронежа, Тюмени, Красноярска, Норильска, Алтайского края, Горного Алтая, а также граждан Республики Беларусь.

Наиболее популярны среди иногородних: п. Шерегеш — 64,1%, г. Таштагол — 38,2%, п. Каз и Темиртау – по 20%. В остальных поселениях доля иногородних арендаторов колеблется от 11 до 19%.

Как подчеркнули в местной администрации, это обусловлено не только растущим интересом любителей зимнего отдыха, которые стремятся обустроить собственное жильё на популярном курорте, но и тем, что многие люди коренной национальности испытывают желание вернуться к родовым истокам.

Так, в 2016 году в отдалённых шорских посёлках 18 домов построены шорцами, которые живут и работают в других городах России, но планируют периодически жить в Горной Шории, а затем переехать туда окончательно.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.