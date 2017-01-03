А. Тулеев обратился к Д. Медведеву с просьбой остановить резкий рост цен на бензин

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С 1 января в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина — в среднем, на 20 копеек за литр. В Кузбассе она составляет порядка 34 рублей. Это произошло без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями.

За 2016 год стоимость самой ходовой марки бензина АИ-92 выросла на 1,8 рублей. Последнее повышение было десять дней назад, а всего за прошедший год цена увеличивалась пять раз. Причину роста цен и механизм ценообразования компании-монополисты населению не объясняют.

В телеграмме за подписью губернатора отмечается, что постоянный рост цен на ГСМ — настоящий беспредел. Монополисты используют свое положение на рынке, игнорируют интересы кузбассовцев и, по сути, залезают в карман населению.

«Причин не объясняют, людей просто ставят перед фактом: цена поднялась. — подчеркнул Тулеев. — К чему это может привести, мы сейчас видим на примере Мексики, где монополист задрал цены так, что люди уже на улицы вышли. Допускать такого мы не имеем права».

Губернатор поручил подготовить необходимые материалы на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева для принятия мер антимонопольного реагирования.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.