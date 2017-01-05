Более 3 800 детей получили подарки по акции «Рождество для всех и для каждого»

просмотров: 31

В доме культуры Промышленновского района подвели итоги областной акции «Рождество для всех и для каждого», которая проходит ежегодно по инициативе губернатора Амана Тулеева. Ее цель — исполнить новогодние желания сирот и детей из многодетных приемных и опекунских семей, а также привлечь к благотворительности как можно больше людей.

На торжественном мероприятии заместитель губернатора Елена Пахомова отметила, что в 89 гипермаркетах и универсамах городов и районов области были установлены елки, украшенные открытками с желаниями детей, а также поставлены корзины для подарков. С 15 декабря по 5 января покупатели могли выбрать открытку и купить подарок ее автору.

Более 400 волонтеров оказали помощь в проведении мероприятия — собрали все подарки и передали их детям. Всего кузбассовцы исполнили желания 3 тыс. 863 детей. Общая сумма приобретенных сюрпризов составила 4 млн 383 тыс. рублей.

«Жители области проявили гражданскую активность и сострадание к судьбе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — поздравили их с Новым 2017 годом и Рождеством, передали им частичку своего душевного тепла. Воспитанники детских домов почувствовали внимание и заботу о них и поверили, что мечты сбываются», — отметила Е. Пахомова и поблагодарила кузбассовцев за участие в акции.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.