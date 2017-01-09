  • Январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Дек    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • Без счетчика заплатишь больше

    9 Январь 2017 / Все новости

    просмотров: 165

    О том, что жители квартир без счетчиков будут платить штрафы, правительство говорит уже давно. Более того, в прошлом году нарушители уже получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. С этого года наказание ужесточается – с 1 января коэффициент увеличен до 1,5. То есть если в квартире нет счетчика на воду или электричество, сумма оплаты поднимется в 1,5 раза (на 50 %). Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы. В основном это ветхие и аварийные дома.

    По оценкам экспертов, водные счетчики сегодня установили в 70 процентах всех домов и квартир. С электросчетчиками ситуация гораздо лучше – они есть у 95 процентов россиян.

    Вторым «сюрпризом» в наших квитанциях станет новая жилищная услуга – общедомовые нужды, плату за которые ограничили жесткими нормативами. Речь о ресурсах, которыми освещают и обогревают подъезды, чердаки и подвалы жилых домов.

    Сразу стоит отметить, что речь не идет о появлении новой строки в квитанции. Общедомовые нужды (ОДН) россияне оплачивали и раньше, но платеж входил в состав коммунальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные (ремонт и содержание жилого помещения). Зачем?

    За перерасход электричества и тепла в подъездах теперь будут платить не жильцы, а управляющие компании.

    Раньше электричество для лампочек, домофонов и лифтов в подъезде, а также воду для мытья лестниц жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счетчиков. То есть весь небаланс раскидывался равномерно на всех жителей квартир, что заметно увеличивало счета. Главный вопрос, за что мы платим, не давал покоя недовольным жильцам. Теперь ситуация должна измениться, ведь общедомовые расходы получили конкретные нормативы: например, сколько должно уходить электричества на освещение лестниц в неделю. Свои нормативы будут установлены региональными властями для каждого дома отдельно в зависимости от количества этажей и подъездов.

    А перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Так что, как пояснили в минстрое, нововведения не приведут к росту платежей.

    schetchik

    Источник – «Российская газета».

     

    Добавить комментарий
    Индекс цитирования

    «БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605. Объявления, размещенные в «Бегущей строке», можно посмотреть на официальном сайте: www.10kanal.ru в разделе «Реклама». Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции  «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218. Разместить объявления на телевидении «10 канал» в рубрике «Бегущая строка» можно в режиме online на сайте www.10kanal.ru в разделе «Реклама online».  Возврат любимых, помощь (семья, бизнес, здоровье). Гарантия. Тел.: 8-904-99-888-55. Получите ГАРАНТИРОВАННЫЙ КРЕДИТ под 15% годовых! Подробности по тел.: (3843) 53-77-33 (г. Новокузнецк), 8-961-714-4000 (г. Прокопьевск). Требуется водитель самосвала MAN. Тел: (3843) 602-909, 8-923-464-2909. ПУЛЬТЫ. Пр. Бардина, 4, ул. Кирова, 20. Требуется охранник. Тел.: 8-903-908-6957, 8-960-901-7901. Эндокринология, кардиология, неврология. Тел.: (3843) 777-104. Лицензия №ЛО-42-01-002951 от 29 мая 2014. Требуются: машинист металлургического крана, электромонтеры, машинисты бульдозера, фрезеровщик, токарь, водитель кат.  СЕ, водитель погрузчика, слесарь-ремонтник, машинист насосных установок, автогрейдерист. Тел.: (3843) 70-67-54, 8-906-927-5599. Требуется водитель-экспедитор категории С. Тел.: (3843) 73-58-58. Кровати и матрасы. Тел.: 46-23-13. Разрезу «Березовский» требуются водители а/м БелАЗ-7555, 75131, 75306, Komatsu-785, машинисты (помощники) экскаваторов ЭШ-10/70, 13/50, ЭКГ-4,6, 5А, ЭКГ-18, Komatsu-800, электрогазосварщики, машинисты бульдозеров Т-25, Komatsu, слесари по ремонту оборудования (электрослесари), водители кат. Е (КамАЗ, самосвальный полуприцеп). Доставка служебным транспортом, достойная зарплата. Тел.: 8-961-722-0014. Требуются взрывники с правом производства взрывных работ на ОГР. Тел.: 8-923-510-9036. «Тойота Центр Новокузнецк» приглашает всех желающих на бесплатное обучение по всем профильным специальностям с возможностью последующего трудоустройства. Тел.: (3843) 76-13-13. Требуются: водители карьерных самосвалов, водители фронтального погрузчика (опыт работы). Тел.: 45-14-93. Освобождаем от проблем с кредитами по всей России. Федеральная программа помощи заемщикам «Ликвидируй долг законно». Тел.: (3843) 333-335. Работа активным и позитивным (1 500 руб.). Тел.: 8-923-464-5027. Требуются монтеры пути на зимний период (зарплата 14 000 руб.). Тел.: 79-37-17. Строительной фирме требуются газорезчики и электрогазосварщики. Тел.: 45-66-79. Требуются расклейщики. Тел.: 527-500. Требуются: водители кат. Е, машинисты погрузчика. Тел.: 8-903-942-1876. Требуется водитель категории С. Тел.: 8-962-734-1609. Химчистка ковров. Тел.: 72-00-00. Требуются электрики и дворники. Тел.: 73-90-18. ЧОО «Талдинский-1″ примет на работу охранников (зарплата от 15 000 руб.). Тел.: (3843) 99-20-19, 8-961-700-1507. Требуются: уборщица (Центральный р-н), дворник (Кузнецкий р-н). Тел.: 605-011. В магазине «Светофор» (ул. Слесарная, 9а, остановка «Мурманская») акция: сырный продукт «Голландский» — 99,90 руб./кг, яйцо куриное 30 шт. — 139,90 руб. Количество ограничено. Требуются: штукатуры, маляры (вахта, п-ов Ямал). Тел.: 8-960-933-1383. Окна ПВХ за 7 дней. Тел.: 338-001.   Рекламодателям