Без счетчика заплатишь больше

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О том, что жители квартир без счетчиков будут платить штрафы, правительство говорит уже давно. Более того, в прошлом году нарушители уже получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. С этого года наказание ужесточается – с 1 января коэффициент увеличен до 1,5. То есть если в квартире нет счетчика на воду или электричество, сумма оплаты поднимется в 1,5 раза (на 50 %). Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы. В основном это ветхие и аварийные дома.

По оценкам экспертов, водные счетчики сегодня установили в 70 процентах всех домов и квартир. С электросчетчиками ситуация гораздо лучше – они есть у 95 процентов россиян.

Вторым «сюрпризом» в наших квитанциях станет новая жилищная услуга – общедомовые нужды, плату за которые ограничили жесткими нормативами. Речь о ресурсах, которыми освещают и обогревают подъезды, чердаки и подвалы жилых домов.

Сразу стоит отметить, что речь не идет о появлении новой строки в квитанции. Общедомовые нужды (ОДН) россияне оплачивали и раньше, но платеж входил в состав коммунальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные (ремонт и содержание жилого помещения). Зачем?

За перерасход электричества и тепла в подъездах теперь будут платить не жильцы, а управляющие компании.

Раньше электричество для лампочек, домофонов и лифтов в подъезде, а также воду для мытья лестниц жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счетчиков. То есть весь небаланс раскидывался равномерно на всех жителей квартир, что заметно увеличивало счета. Главный вопрос, за что мы платим, не давал покоя недовольным жильцам. Теперь ситуация должна измениться, ведь общедомовые расходы получили конкретные нормативы: например, сколько должно уходить электричества на освещение лестниц в неделю. Свои нормативы будут установлены региональными властями для каждого дома отдельно в зависимости от количества этажей и подъездов.

А перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Так что, как пояснили в минстрое, нововведения не приведут к росту платежей.

Источник – «Российская газета».