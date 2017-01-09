Машину и дачу от налогов не утаишь

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Пока мы отдыхали, вступили в силу новые законы и нормы, меняющие правила уплаты налогов гражданами и компаниями.

Тех, кто обязан платить транспортный, земельный налоги и на имущество, ждут серьезные санкции, если за все время владения дачами, квартирами, земельными участками и другой недвижимостью они не платили за них налоги только из-за того, что не получали уведомлений из налоговых органов и не заявляли налоговую льготу. Отсутствие налоговых уведомлений не является уважительной причиной по неуплате налогов.

Гражданам до 31 декабря необходимо самим сообщать в налоговую о машинах, земельных участках и квартирах-невидимках. Иначе это будет расценено как утаивание собственности от налогов. Если собственники объектов-невидимок, приобретенных в 2015 году, проигнорировали требование закона, то уже в 2017-м их могут наказать. А это штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы налога.

В ФНС уточнили, что уведомления за 2015 год не посылали тем, кто освобожден от налога. Это касается, например, пенсионеров и других льготников. Также уведомления не рассылаются, если общая сумма налогов менее 100 рублей. Платить налог все равно надо, просто уведомление будет направлено позже, когда сумма превысит 100 рублей.

Источник – «Российская газета».