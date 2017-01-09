В Рождество Христово родились 84 кузбассовца

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В праздничный день, 7 января, в Кузбассе на свет появились 40 мальчиков и 44 девочки.

Больше всего детей родилось в Кемерове – 20, в Новокузнецке – 18, в Прокопьевске – семь, в Киселевске – пять, в Юрге – пять, в Междуреченске – четыре, в пгт Тяжинском – два. В областном клиническом перинатальном центре имени Л.Решетовой на свет появились семь детей.

В 2016 году в Рождество родились 75 детей, в том числе одна двойня.

В рамках объявленной губернатором Аманом Тулеевым акции «Родился ребенок» все женщины, ставшие мамами в Рождество Христово, получат по 10 тыс. рублей на ребенка и медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Областная акция «Родился ребенок» проводится по инициативе Тулеева с 2000 года: на Новый год, Рождество, 8 Марта, в День защиты детей и День матери.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.