А. Тулеев выразил соболезнование послу Китая в России

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В связи со взрывом на шахте в Китае, унесшим жизни 12 горняков, губернатор выразил соболезнование послу Китая в России Ли Хуэю.

Взрыв газовой смеси произошел на шахте в китайской провинции Хэнань. В момент аварии под землей находился 51 шахтер, из них 12 погибли. Причиной взрыва, вероятно, стала неправильная эксплуатация оборудования. Китайские правоохранители задержали человека, который финансировал деятельность предприятия.

Губернатор потребовал от руководителей угольных компаний и шахт Кузбасса усилить меры безопасности. Особое внимание уделить состоянию проветривания и пылегазового режима горных выработок, систем газовой защиты. Также необходимо проверить знания горняками технологии работ и правил поведения при авариях, в том числе умение пользоваться средствами защиты и пожаротушения.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.