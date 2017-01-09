А. Тулеев выразил соболезнование послу Китая в России

В связи со взрывом на шахте в Китае, унесшим жизни 12 горняков, губернатор выразил соболезнование послу Китая в России Ли Хуэю.
Взрыв газовой смеси произошел на шахте в китайской провинции Хэнань. В момент аварии под землей находился 51 шахтер, из них 12 погибли. Причиной взрыва, вероятно, стала неправильная эксплуатация оборудования. Китайские правоохранители задержали человека, который финансировал деятельность предприятия.
Губернатор потребовал от руководителей угольных компаний и шахт Кузбасса усилить меры безопасности. Особое внимание уделить состоянию проветривания и пылегазового режима горных выработок, систем газовой защиты. Также необходимо проверить знания горняками технологии работ и правил поведения при авариях, в том числе умение пользоваться средствами защиты и пожаротушения.
По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.
Все права защищены.
При полном или частичном использовании материалов активная ссылка на www.10kanal.ru обязательна.
«БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605.Объявления, размещенные в «Бегущей строке», можно посмотреть на официальном сайте: www.10kanal.ru в разделе «Реклама».Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218.Разместить объявления на телевидении «10 канал» в рубрике «Бегущая строка» можно в режиме online на сайте www.10kanal.ru в разделе «Реклама online». Возврат любимых, помощь (семья, бизнес, здоровье). Гарантия. Тел.: 8-904-99-888-55.Получите ГАРАНТИРОВАННЫЙ КРЕДИТ под 15% годовых! Подробности по тел.: (3843) 53-77-33 (г. Новокузнецк), 8-961-714-4000 (г. Прокопьевск).Требуется водитель самосвала MAN. Тел: (3843) 602-909, 8-923-464-2909.ПУЛЬТЫ. Пр. Бардина, 4, ул. Кирова, 20.Требуется охранник. Тел.: 8-903-908-6957, 8-960-901-7901.Эндокринология, кардиология, неврология. Тел.: (3843) 777-104. Лицензия №ЛО-42-01-002951 от 29 мая 2014.Требуются: машинист металлургического крана, электромонтеры, машинисты бульдозера, фрезеровщик, токарь, водитель кат. СЕ, водитель погрузчика, слесарь-ремонтник, машинист насосных установок, автогрейдерист. Тел.: (3843) 70-67-54, 8-906-927-5599.Требуется водитель-экспедитор категории С. Тел.: (3843) 73-58-58.Кровати и матрасы. Тел.: 46-23-13.Разрезу «Березовский» требуются водители а/м БелАЗ-7555, 75131, 75306, Komatsu-785, машинисты (помощники) экскаваторов ЭШ-10/70, 13/50, ЭКГ-4,6, 5А, ЭКГ-18, Komatsu-800, электрогазосварщики, машинисты бульдозеров Т-25, Komatsu, слесари по ремонту оборудования (электрослесари), водители кат. Е (КамАЗ, самосвальный полуприцеп). Доставка служебным транспортом, достойная зарплата. Тел.: 8-961-722-0014.Требуются взрывники с правом производства взрывных работ на ОГР. Тел.: 8-923-510-9036.«Тойота Центр Новокузнецк» приглашает всех желающих на бесплатное обучение по всем профильным специальностям с возможностью последующего трудоустройства. Тел.: (3843) 76-13-13.Требуются: водители карьерных самосвалов, водители фронтального погрузчика (опыт работы). Тел.: 45-14-93.Освобождаем от проблем с кредитами по всей России. Федеральная программа помощи заемщикам «Ликвидируй долг законно». Тел.: (3843) 333-335.Работа активным и позитивным (1 500 руб.). Тел.: 8-923-464-5027.Требуются монтеры пути на зимний период (зарплата 14 000 руб.). Тел.: 79-37-17.Строительной фирме требуются газорезчики и электрогазосварщики. Тел.: 45-66-79.Требуются расклейщики. Тел.: 527-500.Требуются: водители кат. Е, машинисты погрузчика. Тел.: 8-903-942-1876.Требуется водитель категории С. Тел.: 8-962-734-1609.Химчистка ковров. Тел.: 72-00-00.Требуются электрики и дворники. Тел.: 73-90-18.ЧОО «Талдинский-1″ примет на работу охранников (зарплата от 15 000 руб.). Тел.: (3843) 99-20-19, 8-961-700-1507.Требуются: уборщица (Центральный р-н), дворник (Кузнецкий р-н). Тел.: 605-011.В магазине «Светофор» (ул. Слесарная, 9а, остановка «Мурманская») акция: сырный продукт «Голландский» — 99,90 руб./кг, яйцо куриное 30 шт. — 139,90 руб. Количество ограничено.Требуются: штукатуры, маляры (вахта, п-ов Ямал). Тел.: 8-960-933-1383.Окна ПВХ за 7 дней. Тел.: 338-001.