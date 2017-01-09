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    • Отключения на 10 января (Новокузнецк)

    9 Январь 2017 / Все новости

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    По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 10 января 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику. 

     

    п/п

    		  

    Дата

    откл.

    Дата

    вкл.

    план

    Обслужи-

    вающая

    организация

    Кто

    устраняет

    Причина
     

    Холодная вода

    		          

    1

    №433

    Пионерский 31

    Количество зданий: 1

     

    10.01   09-00

    10.01   18-00

    «Курс»

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета ХВС на дом Пионерский 31

    2

    №434

    Ярославская 38

    Количество зданий: 1

     

    10.01   09-30

    10.01   19-00

    ЗСМК

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета ХВС на дом Ярославская 38

    3

    №436

    40 лет ВЛКСМ 78-82(в.к),84, 86,86а,88,90,  96-100(в.к)

    Социально-значимые объекты:

    Детский сад №157 (40 лет ВЛКСМ 78а), НДПНС №3

    (40 лет ВЛКСМ 78б),

    Детский сад №156

    (40 лет ВЛКСМ 78в), Лицей №35

    (40 лет ВЛКСМ 98a)

    10.01   10-00

    10.01   18-00

    ЖКУ-4,

    КОиН

    ООО «Водоканал»

    Устранение повреждения на водопроводе d=200мм по ул. 40 лет ВЛКСМ, 80 (земляные работы)

    4

    №437

    Герцена 3-7(нечет), 8-24(в.к), Карагандинская, Рубцовская, Слесарная 1(в.к), Черняховского 1-4(в.к), 6-18

    Количество зданий: 88

    Социально-значимые объекты:

    Школа № 29 (Разведчиков 46)

    10.01   09-00

    10.01   18-00

    УК ЖКХ,

    «Веста»,

    КОиН

    ООО «Водоканал»

    Устранение повреждения на водопроводе d=50мм по ул. Рубцовская 26 (земляные работы)
     

    Электроэнергия

    		          

    1

    №1

    Точилино

    10.01   09-00

    10.01   16-00

    Куйб. адм.

    ООО ГЭС

    Обрезка деревьев

    2

    №2

    Шахтеров 19,26,28,30,30а,34а

    Детский сад № 37 (Шахтеров,30б)

    10.01   13-00

    10.01   17-00

    УК ЖКХ, «Астея»,

    КОиН

    ООО ГЭС

    Монтаж рубильника  на ТП-902

    3

    №3

    Ленина 20,22,24,26,28

    10.01   09-00

    10.01   13-00

    ТСЖ «Почин-Ж»,

    ТСЖ «Айсберг»

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-300

    4

    №4

    Водопадная, Подкаменная, Набережная, Декабристов

    10.01   09-00

    10.01   16-00

    Кузн. адм.

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ВЛ-0,4 кВ

    5

    №5

    Толмачева 59,59а,63

    10.01   13-30

    10.01   15-30

    Кузн. адм.

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-389

    6

    №6

    Форштадт, Крепостная гора

    10.01   09-00

    10.01   16-00

    Кузн. адм.

    ООО ГЭС

    Рейд с «Кузбассэнергосбытом» по отключению потребителей

    7

    №7

    Запсибовцев 35

    10.01   09-30

    10.01   12-00

    «Жилищник»

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока на ТП-804

    8

    №8

    Запсибовцев 27,31

    Новоселов 31

    10.01   09-30

    10.01   12-00

    УК «Жилищник»,

    НИК

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока на ТП-805

    9

    №9

    Новоселов 25,27

    Авиаторов 76

    10.01   13-00

    10.01   16-00

    «Жилищник»,

    НИК

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока на ТП-806

    10

    №10

    Космонавтов 10

    10.01   14-00

    10.01   16-00

    «Зенит»

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока на ТП-856

    11

    №11

    Мориса Тореза 93,95,101,101а

    10.01   09-00

    10.01   10-00

    «Ника»,

    ЖКУ-4

    ООО ГЭС

    Включение трансформатора на ТП-470

    12

    №12

    Мориса Тореза 22г,д

    10.01   10-00

    10.01   11-00

    Завод. адм.

    ООО ГЭС

    Включение транформатора на ТП-480

    13

    №13

    Климасенко 28,30,32,34,34а

    ВНС-228

    10.01   11-00

    10.01   12-00

    «Семерка»,

    «Ацтек-2″

    ООО ГЭС

    Включение транформатора на ТП-499

    14

    №14

    40 лет ВЛКСМ 106а,б,114а

    Школа № 79

    (40 лет ВЛКСМ,112)

    10.01   13-00

    10.01   16-00

    УК «Пионер»,

    КОиН

    ООО ГЭС

    Монтаж рубильника на ТП-468

    15

    №15

    40 лет ВЛКСМ 19

    Горьковская 18,20

     

    10.01   09-00

    10.01   12-00

    «Ацтек-1″,

    «Семерка»

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока на ТП-401

    16

    №16

    40 лет ВЛКСМ 11,13,15

     

    10.01   13-00

    10.01   16-00

    «Ацтек-3″

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока на ТП-401

    17

    №17

    Буркацкого 8,10,12,14

    10.01   13-30

    10.01   16-00

    «Доверие» ,

    «УрсаДом»

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока на ТП-158

    18

    №18

    Строителей 23,25,27,29

    10.01   09-30

    10.01   12-00

    «Доверие» ,

    «Капитал-Строй»

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока на ТП-158

    19

    №1

    Верхне — Редаково, Сосновская, Берензасский

    10.01   09-00

    10.01   16-00

    Куйб. адм.

    ООО «КЭнК»

    Монтаж кабеля в ТП

    20

    №2

    Варшавская, Грунтовая, Волгодонская

    10.01   10-00

    10.01   17-00

    Куйб. адм.

    ООО «КЭнК»

    Установка опор

     

     

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