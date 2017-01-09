Отключения на 10 января (Новокузнецк)
По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 10 января 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.
|
№
п/п
|
Дата
откл.
|
Дата
вкл.
план
|
Обслужи-
вающая
организация
|
Кто
устраняет
|
Причина
|
Холодная вода
|
1
№433
|
Пионерский 31
Количество зданий: 1
|
10.01 09-00
|
10.01 18-00
|
«Курс»
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета ХВС на дом Пионерский 31
|
2
№434
|
Ярославская 38
Количество зданий: 1
|
10.01 09-30
|
10.01 19-00
|
ЗСМК
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета ХВС на дом Ярославская 38
|
3
№436
|
40 лет ВЛКСМ 78-82(в.к),84, 86,86а,88,90, 96-100(в.к)
Социально-значимые объекты:
Детский сад №157 (40 лет ВЛКСМ 78а), НДПНС №3
(40 лет ВЛКСМ 78б),
Детский сад №156
(40 лет ВЛКСМ 78в), Лицей №35
(40 лет ВЛКСМ 98a)
|
10.01 10-00
|
10.01 18-00
|
ЖКУ-4,
КОиН
|
ООО «Водоканал»
|
Устранение повреждения на водопроводе d=200мм по ул. 40 лет ВЛКСМ, 80 (земляные работы)
|
4
№437
|
Герцена 3-7(нечет), 8-24(в.к), Карагандинская, Рубцовская, Слесарная 1(в.к), Черняховского 1-4(в.к), 6-18
Количество зданий: 88
Социально-значимые объекты:
Школа № 29 (Разведчиков 46)
|
10.01 09-00
|
10.01 18-00
|
УК ЖКХ,
«Веста»,
КОиН
|
ООО «Водоканал»
|
Устранение повреждения на водопроводе d=50мм по ул. Рубцовская 26 (земляные работы)
|
Электроэнергия
|
1
№1
|
Точилино
|
10.01 09-00
|
10.01 16-00
|
Куйб. адм.
|
ООО ГЭС
|
Обрезка деревьев
|
2
№2
|
Шахтеров 19,26,28,30,30а,34а
Детский сад № 37 (Шахтеров,30б)
|
10.01 13-00
|
10.01 17-00
|
УК ЖКХ, «Астея»,
КОиН
|
ООО ГЭС
|
Монтаж рубильника на ТП-902
|
3
№3
|
Ленина 20,22,24,26,28
|
10.01 09-00
|
10.01 13-00
|
ТСЖ «Почин-Ж»,
ТСЖ «Айсберг»
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-300
|
4
№4
|
Водопадная, Подкаменная, Набережная, Декабристов
|
10.01 09-00
|
10.01 16-00
|
Кузн. адм.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ВЛ-0,4 кВ
|
5
№5
|
Толмачева 59,59а,63
|
10.01 13-30
|
10.01 15-30
|
Кузн. адм.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-389
|
6
№6
|
Форштадт, Крепостная гора
|
10.01 09-00
|
10.01 16-00
|
Кузн. адм.
|
ООО ГЭС
|
Рейд с «Кузбассэнергосбытом» по отключению потребителей
|
7
№7
|
Запсибовцев 35
|
10.01 09-30
|
10.01 12-00
|
«Жилищник»
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока на ТП-804
|
8
№8
|
Запсибовцев 27,31
Новоселов 31
|
10.01 09-30
|
10.01 12-00
|
УК «Жилищник»,
НИК
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока на ТП-805
|
9
№9
|
Новоселов 25,27
Авиаторов 76
|
10.01 13-00
|
10.01 16-00
|
«Жилищник»,
НИК
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока на ТП-806
|
10
№10
|
Космонавтов 10
|
10.01 14-00
|
10.01 16-00
|
«Зенит»
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока на ТП-856
|
11
№11
|
Мориса Тореза 93,95,101,101а
|
10.01 09-00
|
10.01 10-00
|
«Ника»,
ЖКУ-4
|
ООО ГЭС
|
Включение трансформатора на ТП-470
|
12
№12
|
Мориса Тореза 22г,д
|
10.01 10-00
|
10.01 11-00
|
Завод. адм.
|
ООО ГЭС
|
Включение транформатора на ТП-480
|
13
№13
|
Климасенко 28,30,32,34,34а
ВНС-228
|
10.01 11-00
|
10.01 12-00
|
«Семерка»,
«Ацтек-2″
|
ООО ГЭС
|
Включение транформатора на ТП-499
|
14
№14
|
40 лет ВЛКСМ 106а,б,114а
Школа № 79
(40 лет ВЛКСМ,112)
|
10.01 13-00
|
10.01 16-00
|
УК «Пионер»,
КОиН
|
ООО ГЭС
|
Монтаж рубильника на ТП-468
|
15
№15
|
40 лет ВЛКСМ 19
Горьковская 18,20
|
10.01 09-00
|
10.01 12-00
|
«Ацтек-1″,
«Семерка»
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока на ТП-401
|
16
№16
|
40 лет ВЛКСМ 11,13,15
|
10.01 13-00
|
10.01 16-00
|
«Ацтек-3″
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока на ТП-401
|
17
№17
|
Буркацкого 8,10,12,14
|
10.01 13-30
|
10.01 16-00
|
«Доверие» ,
«УрсаДом»
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока на ТП-158
|
18
№18
|
Строителей 23,25,27,29
|
10.01 09-30
|
10.01 12-00
|
«Доверие» ,
«Капитал-Строй»
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока на ТП-158
|
19
№1
|
Верхне — Редаково, Сосновская, Берензасский
|
10.01 09-00
|
10.01 16-00
|
Куйб. адм.
|
ООО «КЭнК»
|
Монтаж кабеля в ТП
|
20
№2
|
Варшавская, Грунтовая, Волгодонская
|
10.01 10-00
|
10.01 17-00
|
Куйб. адм.
|
ООО «КЭнК»
|
Установка опор