Снегопады прибавили работы

просмотров: 117

Специалисты комитета ЖКХ Новокузнецка проверят, как соблюдаются требования охраны труда и техники безопасности во время работ на городских объектах. В первую очередь, соблюдение правил очистки кровель, наличие допуска к работе на высоте и использования специализированного снаряжения. Это вызвано недавней трагедией, когда во время очистки снега с крыши многоквартирного дома на улице Глинки погиб сотрудник управляющей компании. Сошедшая с кровли снежная масса смяла ограждение и оборвала страховочный трос… А на улице Зыряновской только устранили последствия недавнего происшествия и сбрасывают вниз оставшийся снег. В четверг накопившаяся на крыше наледь сорвала кровельный лист, который опасно повис над одним из входов в поликлинику.

Владимир Зиновьев, главный врач ГКБ №11: «Лист съехал вниз, он не то, чтобы упал, съехал и загнулся. Со стороны, где никто не ходит, флюорография у нас не работает, аппарат в ремонте. Сторож огородил. 8-го с 10 часов начали работы, сняли листы… Вот вчера целый день восстанавливали и сегодня восстанавливали».

По словам медиков, на работе учреждения происшествие никак не сказалось… Добавим, в городе продолжается уборка снега и на дорогах. По информации управления дорожно-коммунального хозяйства, на специализированные снегоотвалы с 30 декабря вывезено 22 тысячи кубометров снега. А всего с начала зимы – больше 170 тысяч кубов, что на 40 % больше, чем за аналогичный период прошлого года…

По вопросам уборки и вывоза снега новокузнечане могут звонить по телефонам «горячей линии». Сообщения от граждан принимают в комитетах ЖКХ каждого района города. Кроме того, работает специальный единый телефон «горячей линии»: 740-111.

По вопросам уборки и вывоза снега на центральных магистралях города можно обращаться по телефонам диспетчерских служб:

Центральный, Кузнецкий район: 46-52-83.

Куйбышевский, Заводской район: 73-43-63, 8-960-901-50-13.

Новоильинский район: 8-913-439-77-11.

Орджоникидзевский р-н, пос. Притомский, пос. Абагур Лесной: 8-905-949-23-55.