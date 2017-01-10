Кисть правой руки заменил киберпротез!

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Шестилетняя новокузнечанка Мария Шурыгина получила уникальный киберпротез. В три с половиной года девочка из-за травмы лишилась четырех пальчиков на правой кисти. И это уже её третий протез. Все комплектующие для высокотехнологичного механизма привезли из московского Сколково и собрали в Новокузнецке.

Отметим, в области средствами реабилитации уже обеспечены почти 3,5 тысячи подростков. В 2017 году на помощь детям-инвалидам выделены более 110 миллионов рублей. Их направят на приобретение кресел-колясок, тростей, слуховых аппаратов. А дизайн этого киберустройства выбрала сама юная пациентка – яркая и необычная конструкция скорее напоминает игрушку, а значит, девочка не будет испытывать дискомфорта в общении со сверстниками.

В этом году Маша пойдет в школу, у неё есть время, чтобы приспособиться к умному протезу и научиться держать ручки, карандаши и фломастеры. А главное, протез будет расти вместе с Машей: его будут изменять и дополнять по мере роста девочки.