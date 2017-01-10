Операция «Нетрезвый водитель»: зафиксировали более 600 фактов нарушений!

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Операция, направленная на предупреждение дорожных аварий с участием нетрезвых автомобилистов, проходила в Кузбассе с 26 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.

Сотрудники госавтоинспекции организовали массовые проверки автомобилистов на предмет выявления признаков опьянения, а также провели беседы с водителями, водительским составом автопредприятий.

Кроме этого, инспекторы ДПС рассказали гражданам, владельцам и продавцам торговых точек, реализующих спиртную продукцию, о значимости своевременного предоставления информации об управлении транспортными средствами нетрезвыми водителями.

За время проведения операции полицейские выявили более 600 фактов управления транспортом нетрезвыми водителями. В отношении нарушителей составлены административные материалы за совершенные правонарушения, а их транспортные средства отправлены на специализированную охраняемую стоянку.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.