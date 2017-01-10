В 2016 году в Кузбассе вырастили больше овощей

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По предварительным данным, индекс производства сельхозпродукции составил за год 100,5%, сообщает областной департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Выращено 240 тыс. тонн овощей (прирост на 8 тыс. тонн, что на 3,4% больше, чем в 2015), а также произведено 704 тыс. тонн картофеля, 136 тыс. тонн мяса в живом весе и 383,5 тыс. тонн молока (все три показателя — на уровне 2015 года).

Надой молока на фуражную корову составил 4,6 тыс. кг (прирост на 2,2%).

Производство куриного яйца — 1 млрд 164 млн штук, то есть по 428 штук в год на каждого жителя, включая младенцев (больше на 1,2%). Это самый высокий региональный показатель за последние 20 лет.

В перерабатывающей промышленности производство крупы увеличилось до 9,1 тыс. тонн (на 25,6%), плодоовощных консервов — до 2,5 тыс. условных банок (на 47,4%), цельномолочной продукции в пересчете на молоко — до 263,7 тыс. тонн (на 2,3%), сливочного масла — до 4 тыс. тонн (на 23,6%), сыра и творога — до 5,8 тыс. тонн (на 17,6%), мясных полуфабрикатов — до 17 тыс. тонн (на 7,2%), переработанного и консервированного картофеля — до 7,8 тыс. тонн (на 9,4%), водки — до 2,2 млн дкл (на 2,3%), пива — до 1,8 млн дкл (на 19,2%), квасных напитков — до 0,3 млн дкл (на 31,9%).

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.