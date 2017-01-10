Сообщите о своей недвижимости и транспорте в налоговую!

просмотров: 119

Как сообщил заместитель губернатора Денис Шамгунов, с 1 января 2017 года в России изменилось налоговое законодательство, и теперь граждане несут ответственность за предоставление сведений о своем имуществе в налоговые органы.

То есть жители, имеющие жилье, транспорт, землю, но не получавшие извещения и не платившие налог, должны самостоятельно заявить налоговикам об этом. В противном случае сотрудники инспекции все равно выявят такое имущество и начислят налог за три предшествующих года со штрафом до 40% суммы неуплаты.

Штраф будет намного меньше, если гражданин выяснит в налоговой инспекции, учтено ли его имущество, предоставит сведения о нем, а затем заплатит причитающуюся сумму.

Жителям региона, не успевшим оплатить имущественные налоги за 2015 год до 1 декабря прошедшего года, также необходимо это сделать как можно скорее.

«Уверен, большинство из не успевших заплатить поступили так исключительно по личной забывчивости, — подчеркнул замгубернатора, — поэтому погасив весь долг, вы сэкономите свои нервы и время. Средства, поступившие в бюджет от уплаты налога, будут направлены на зарплату медиков, учителей, воспитателей детсадов, а значит, помогут обеспечить качественный уровень жизни всем кузбассовцам».

ДЛЯ СПРАВКИ. В настоящее время задолженность физлиц по имущественному налогу составляет в Кузбассе 540 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.