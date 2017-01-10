Названы победители Премии «Народный Герой Кузбасса»

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Сегодня в Совете народных депутатов Кемеровской области состоялось итоговое заседание экспертного совета Премии «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ КУЗБАССА 2016», на котором были определены победители Премии в трех номинациях: «Личность», «Инициатива» и «Профессионализм».

Напомним, что социальный некоммерческий проект Премия «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ КУЗБАССА 2016» стартовал 22 ноября 2016 года. Организатором Премии выступил Кемеровский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития при участии Совета народных депутатов Кемеровской области. Цель проекта — поддержать инициативы и добрые дела жителей Кемеровской области и вовлечь максимальное число кузбассовцев в процесс выбора своих героев, внесших весомый вклад в развитие региона и чьи поступки должны служить примером для подражания.

11 декабря был завершен прием заявок на участие в премии. В адрес экспертного совета премии «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ КУЗБАССА 2016» поступило более тысячи заявок. В связи с большим количеством заявок, экспертному совету потребовалось дополнительное время на формирование списка номинантов. Внимательно изучив каждую из полученных заявок, экспертный совет отобрал путем голосования по 10 претендентов в каждую номинацию Премии.

Народное голосование началось 19 декабря 2016 года на портале «Сообщество настоящих кузбассовцев» и продлилось до 9 января 2017 года. И уже сегодня в Совете народных депутатов Кемеровской области состоялось итоговое заседание экспертного совета Премии «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ КУЗБАССА 2016», на котором были определены победители Премии.

Подавляющее большинство голосов жителей области в номинации «Личность», присуждаемой за особый вклад в развитие или имидж региона, неразрывно связанный с личностью номинанта, набрал губернатор Аман Тулеев. Однако сегодня в день подведения итогов он обратился к экспертному совету и жителям области с просьбой передать премию «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ КУЗБАССА 2016» в номинации «Личность» следующему по количеству набранных голосов номинанту.

Председатель экспертного совета, спикер кузбасского парламента Алексей Синицын пояснил: «Аман Гумирович набрал 7989 голосов, что составляет 73 процента. Это свидетельство доверия и высочайшего авторитета, которым он заслуженно пользуется у земляков. К нам поступило несколько десятков заявок с просьбой о включении его кандидатуры в число номинантов, и экспертный совет единодушно поддержал его кандидатуру. Губернатор объяснил свое решение тем, что, когда он давал согласие номинироваться на премию «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ КУЗБАССА 2016», то не знал, кого экспертный совет отберет для участия в народном голосовании. Как не знали этого и остальные претенденты на победу. В итоге губернатор стал единственным политическим деятелем среди номинантов. И в такой ситуации Аман Гумирович посчитал справедливым передать премию в номинации «Личность» тому, кто занял следующее за ним место».

В результате победителем в номинации «Личность» стал Артем Олегович Вахитов, прославленный кузбасский спортсмен. Он получил 1180 голосов, что составляет 11 процентов от общего количества проголосовавших. Артем Вахитов заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, многократный чемпион России, четырехкратный чемпион мира и Европы. Своим личным примером Артем пропагандирует спортивный образ жизни, способствует развитию тайского бокса на территории Кузбасса и всей страны.

В номинации «Инициатива» принимали участие люди, чьи активные начинания в сфере экологии, благотворительности, общественной жизни, науки, спорта, бизнеса и других направлениях способствовали повышению качества жизни жителей Кемеровской области. В ходе народного голосования с результатом 3261 голосов (это 32 процента) в этой номинации победил Анатолий Михайлович Терехов. Он участник Великой Отечественной войны, почетный работник угольной промышленности. Уже тридцать лет Анатолий Михайлович, по собственной инициативе, посещает места боевых сражений и в память о погибших однополчанах высаживает кедры. За эти годы на свои личные средства им приобретено свыше трех тысяч саженцев кедра. Они высажены не только в Кузбассе, но и Курской, Новгородской, Волгоградской, Московской областях, и в республике Беларусь.

«Профессионализм» – номинация за особые заслуги, связанные с профессиональной деятельностью. Заслугами считаются высокие результаты труда, поступки, в которых был проявлен профессиональный героизм, самоотверженность при исполнении трудовых обязанностей. В этой номинации 4448 участников голосования (32 процента) поддержали Дударенко Олега Олеговича. Он заведующий отделением детской хирургии «Городская детская клиническая больница № 4» города Новокузнецка, «Отличник здравоохранения». Это человек, который более тридцати лет посвятил профессии детского хирурга. На его счету сотни спасенных жизней и тысячи исцеленных детей.

Завтра, 11 января, на традиционном губернаторском Рождественском приеме состоится торжественная церемония, на которой победители будут награждены знаком Премии «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ КУЗБАССА 2016». Остальные номинанты будут отмечены наградами и подарками от партнеров Премии на специальном мероприятии 26 января, в день рождения Кемеровской области.

По информации пресс-службы Совета народных депутатов Кемеровской области.