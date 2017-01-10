Отдых в Таштагольском районе все более популярен

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Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» только за новогодние каникулы посетили 140 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года — на 3,5 тыс. человек меньше.

В 2016 году «Шерегеш» вошел в число самых популярных горнолыжных курортов страны, в 2014—2015 и 2015—2016 годах кузбасский курорт принял более 1 млн туристов за сезон. Отдыхающих здесь привлекают самый лучший для катания снег-пухляк и более продолжительный, чем в Европе, сезон – с ноября по май. А в 2016 году 10 из 18 подъемников «Шерегеша» заработали раньше, чем на остальных горнолыжных курортах России – в конце октября.

Также курорт отличается благоприятным климатом и рельефом, трассами большой протяженности, развитой инфраструктурой, сервисом европейского уровня и транспортной доступностью. В настоящее время здесь действует 192 объекта: подъемники, прокаты, гостиницы, кафе и рестораны, автостоянки.

На горе Туманной в губернском центре горных лыж и сноуборда в праздничные дни отдохнули 3,5 тыс. гостей района. Центр является базой двух детских спортивных школ олимпийского резерва и базой программы «Лыжи мечты».

Около 500 человек отдохнули в Усть-Кабырзе. Это поклонники зимней рыбалки, уединенного отдыха, снегоходных прогулок, в том числе до Азасской пещеры.

Еще 400 человек в новогодние каникулы отдохнули в профилактории пос. Каз. Для туристов здесь оборудованы трасса для катания на горных лыжах и подъемник на 700 м. Кроме того, все желающие могут посетить различные оздоровительные процедуры – несколько видов массажа, фито-бочка, лечебные ванны и др.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.