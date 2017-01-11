5 новокузнечан погибли от отравления угарным газом (сюжет)

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Огнеборцы Новокузнецка отмечают существенное уменьшение числа пожаров за время новогодних праздников по сравнению с прошлым годом. Причина, в том числе, и в относительно тёплой погоде. Например, в частном секторе особой необходимости постоянно топить печь сейчас нет. Но эта же погода поспособствовала возникновению других происшествий, унёсших жизни людей.

Три случая, два из которых со смертельным исходом. 5 человек погибли в Новокузнецке от отравления угарным газом, и это всего за 3 дня. Среди них есть и дети. Ещё двое малышей – двух и шести лет – госпитализированы… Сценарий везде одинаковый: затопили печь на ночь, легли спать. Утром проснулись не все.