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    • Большой юбилей отметила библиотека имени Бардина (сюжет)

    11 Январь 2017 / Все новости

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    Первому организованному собранию книг на Кузнецкстрое – библиотеке имени Бардина – исполнилось 90 лет.

    Оцифровкой изданий в научно-технической библиотеке имени Бардина занимаются второй год. В первую очередь, через сканер проходят статьи из журналов металлургической направленности. Ориентироваться на нужды производства – главная задача, которая была поставлена еще 90 лет назад, когда библиотека еще только создавалась, а на строительство Кузнецкого металлургического комбината лишь начали набирать рабочих. Иван Бардин, руководивший возведением завода, всегда высоко оценивал роль библиотеки.

    Раиса Шитушкина, заведующая опорной научно-технической библиотекой имени И.П. Бардина с 1994 по 2008 гг.: «Не зря же он назвал библиотеку главной «инструменталкой» завода, потому что книга дает рабочему инструмент в его профессиональной деятельности.  Во все времена библиотека всегда оставалась тем резервом предприятия, на который всегда можно было опереться любым специалистам».

    В создании высококлассной технической библиотеки огромную роль сыграла первая заведующая, отработавшая на этом посту 30 лет, Нина Андриановна Лабеева. По просьбе Бардина, она оставила работу в библиотеке Керченского металлургического завода и приехала с семьей в Сталинск. Еженедельно отчитывалась перед академиком, какие специалисты и какой именно литературой интересуются, делала всё, чтобы технические издания были разной специализации и даже доставала редкие экземпляры.

    Раиса Шитушкина, заведующая опорной научно-технической библиотекой имени И.П. Бардина с 1994 по 2008 гг.: «Большую переписку вела с московскими издательствами, с московскими институтами. Лично познакомилась с Крупской. И по распоряжению Крупской с 36-го года в библиотеку поступал единственный экземпляр технической книги из Всесоюзной книжной палаты».

    Из примерно двух миллионов экземпляров книг, журналов, патентов, которые сегодня хранятся в фондах библиотеки, самые редкие издания в честь юбилея собрали в одну книжную экспозицию. «Горный журнал», которому несколько месяцев, оказался здесь лишь за тем, чтобы подчеркнуть преемственность. По соседству его же издание, датированное 1828-м годом. В этой экспозиции – книги, подаренные специалистами, приезжавшими в Сталинск. И это не только техническая литература.

    Ольга Викторова, главный библиотекарь по каталогизации и научной обработке литературы: «Приезжали потому что на строительство, интеллигенция ленинградская. Конечно, они привозили с собой очень редкие книги, которые потом дарили библиотеке. Вот, по искусству, Леонардо да Винчи, по литературе, по медицине. У нас есть книги Циолковского, различные словари, энциклопедии начала 20-го века издания.  У нас есть книги из библиотеки Курако».

    В этой же экспозиции сегодняшние сотрудники предприятия нашли первый номер журнала «Сталь» 1931 года. По их словам, вопросы, которые в нем обсуждались, и сегодня не потеряли актуальности. Поэтому даже в век Интернета библиотека Бардина остается очень востребованной.

    Сергей Сметанин, читатель: «Так как я работаю в центральной лаборатории автоматизации и механизации,  то знания, которые хранятся в библиотеке, они являются необходимыми в работе конструкторского отдела, который разрабатывает новые детали и механизмы. Я думаю, что актуальность и значимость библиотек будет сохраняться во все времена, потому что по-настоящему какие-то углубленные знания возможно найти всё-таки только в библиотеке».

    Ценна библиотека не только изданиями, но и своими сотрудниками. Приемники у первой заведующей были достойные. То, как их называли, говорит о многом. Римма Панюшкина – ходячая энциклопедия. Зинаида Головина – Соломон в юбке. По настоящему преданна своему делу и Раиса Шитушкина, проработавшая здесь 35 лет, 14 из них – заведующей. Это при ней началась автоматизация библиотечных процессов и создание электронного каталога. День рождения Раисы Васильевны совпадает с юбилеем любимой библиотеки. Какая дата для нее важнее – вопрос риторический.

    Даже в день юбилея в библиотеку приходят читатели. Сдают взятые книги, ищут что-то еще. На поздравления – лишь несколько минут. Остается ли она и сейчас главной «инструменталкой» предприятия, руководство комбината сказать затруднилось, но принижать ее значение вряд ли кто-то решится. Несколько лет назад, признавая огромную роль, в ее честь даже звезду в созвездии Овна назвали. Главная «инструменталка» теперь и в небе сияет.

     

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