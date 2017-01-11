Полгода до новых правил организованной перевозки детей

Вступление в силу изменений в правилах организованной перевозки детей решили отложить. Речь идет о запрете использовать для этой цели транспортные средства старше 10 лет. При этом автобус, как это уже было установлено раньше, должен соответствовать всем техническим требованиям к перевозке пассажиров, иметь тахограф и аппаратуру спутниковой навигации.
Изначально предполагалось, что требование к возрасту транспорта начнет действовать с 1 января 2017 года. Сейчас срок отодвинули до 1 июля. Возможно, чтобы российские перевозчики смогли обновить свой автопарк. Новокузнецкие автобусы пока техническим нормативам, в том числе ожидаемым, соответствуют.
Александр Сладков, старший государственный инспектор отделения технического надзора ОГИБДД по Новокузнецку: «По городу Новокузнецку кто занимается перевозкой детей, в среднем, у нас 6 -7 лет автобусам. Все автобусы оборудованы, которые занимаются перевозкой детей. Все оборудованы соответствующе. Это ГЛОНАСС, тахографы, все сиденья имеют ремни безопасности для детей. Выявляются нарушения такие, как детей перевозчики меняют. Организаторы перевозки замену делают детей без уведомления. Садят дополнительных детей. Указано 40, садят 41. Такие вот нарушения. В основном, пытаемся уже искоренять грубые нарушения».
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