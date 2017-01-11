Минюст разработал порядок изъятия за долги единственного жилья

просмотров: 60

Спрятаться за единственным жильем и не отдавать долги у собственников больше не получится. Теперь просторные дома могут быть пущены с молотка для погашения задолженности. Министерство юстиции разработало порядок изъятия за долги единственного жилья. В Кремле считают, что предложение нуждается в проработке.

«Это одно из рабочих предложений, которое подлежит детальной проработке и с юридической точки зрения, и с точки зрения правоприменения», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По замыслу минюста, изъять жилье за долги можно будет, во-первых, если его площадь вдвое превышает соцнорму. Она устанавливается муниципалитетом от 14 до 18 кв. метров на человека. Во-вторых, если цена квартиры вдвое выше, чем помещения, которое нужно предоставить потом должнику. В-третьих, задолженность должна быть не менее 5 процентов стоимости жилья. И, в-четвертых, у собственника не должно быть средств или другого имущества, чтобы вернуть долг.

Сейчас единственное жилье является неприкосновенным. Исключение составляют только квартиры, взятые в ипотеку и находящиеся в залоге у банка.

Порядок взыскания предполагает, что жилье выставляется на торги. С вырученных денег погашается долг, остальное отдается собственнику, чтобы он мог приобрести недвижимость, соответствующую нормативу.

Правозащитник Мария Арбатова поддержала идею минюста. «Если внимательно прочитать то, что предлагают, выяснится, что выселять на улицу никого не собираются, — говорит она. Людям предложат более дешевое социальное жилье. Даже в моем доме в центре Москвы периодически вывешиваются списки людей, которые не платят за квартиру. Меня это поражает, потому что во дворе стоит огромное количество дорогих автомобилей. Надеюсь, что этот закон научит людей не жить в кредит, который они не собираются возвращать. У меня есть знакомые, которые много лет живут на кредитах, берут очередной, чтобы погасить предыдущий. И эту цепную реакцию уже невозможно остановить, потому что человек даже не понимает, что он должник».

«И все-таки в такой ситуации надо все очень аккуратно прописать, чтобы не было двойных толкований в суде, чтобы люди в итоге не оказались на улице», — настаивает глава Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Также депутат отметила, что нужно защитить права, проживающих в этом жилье детей и стариков.

Директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков подчеркнул, что предложенный законопроект не лишает должников конституционного права на жилье. Это принципиальный момент.

«Минюст выполняет предписание Конституционного суда, обязавшего несколько лет назад установить такой порядок, — сообщил вчера Артур Парфенчиков. — Я бы рекомендовал внимательно изучить и решение КС, и сам законопроект. Полагаю, что это как раз путь к балансу прав и обязанностей».

Предполагается, что за излишками квадратных метров придут в самом крайнем случае: когда у должника нет другого имущества, нет накоплений, а зарплаты явно не хватает, чтобы расплатиться с долгами в обозримом будущем. Забрать «лишние метры» можно будет только через суд. При этом суд в своем определении должен будет назначить сумму, которая выдается на руки должнику для покупки жилья. «Способ расчета суммы предполагает возможность приобретения нового жилья в том же населенном пункте», поясняют в минюсте. Так что если человек жил в Москве, то и суд должен ориентироваться на столичные цены.

Судебные приставы получат право запрещать должнику прописывать в квартиру кого-либо кроме несовершеннолетних детей. Такая мера нужна для того, чтобы за время разбирательства должник не увеличил искусственным путем численность своей семьи и не смог такой хитростью сберечь излишки квадратных метров.

Важный момент: вводимый порядок будет применяться к отношениям, возникшим после дня вступления закона в силу. Иными словами, основной массе нынешних должников уменьшение жилплощади не грозит. Но есть исключение: для алиментщиков, а также должников по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, закон, как предполагается, будет иметь обратную силу. То есть тот, кто должен своему ребенку сегодня, завтра будет вынужден продать часть своих квадратных метров, чтобы расплатиться.

Проект вызвал жаркие споры. Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сказал, что, по его мнению, инициативу минюста будет сложно реализовать. Но это не значит категоричное «нет», просто надо все тщательно взвесить и детально проработать. «Безусловно, отбирать жилье и оставлять людей без жилплощади нельзя, нельзя оставлять людей бомжами», — сказал он. Один из вопросов: куда деваться должникам, когда квартира уже выставлена на торги, а денег на покупку нового жилья еще нет? Оставить пока под старой крышей? Но не отпугнет ли это покупателей? «Здесь вопросов очень много, но законопроект можно дорабатывать, очень детально все прописав», — подчеркнул Крашенинников.

Учитывая все сложности предлагаемой процедуры, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в беседе с корреспондентом ТАСС предложил провести в одном из регионов эксперимент по выселению должников из единственного жилья.

Другие эксперты обратили внимание, что суды уже начали арестовывать (но не продавать) единственное жилье должников. «Судебная практика отдельных судов складывалась и так, что на единственное жилье взыскание обращалось, невзирая на прямой законодательный запрет и интересы проживающих с должником несовершеннолетних, — сказала «РГ» адвокат Олеся Спиричева. — При этом не всегда учитывалась норма предоставления жилья, которой должен обеспечиваться должник. В свете такого правоприменения представляется позитивной попытка урегулировать проблему на законодательном уровне».

Источник – «Российская газета».