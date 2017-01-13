Где можно будет искупаться в Крещение? (сюжет)

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В Новокузнецке подготовка к крещенским купаниям началась еще в декабре. Изначально горожанам было обещано 6 мест для погружения. Но необычно теплая погода скорректировала планы. Купелей будет только две. Об этом заявили на совещании в городской администрации.

Погода в этом году приготовила неприятный сюрприз любителям искупаться в Иордани, рассказывают специалисты. Результаты регулярных замеров не обнадеживают: оттепели и сильный ветер сделали лёд на водоемах тонким и хрупким. Такая ситуация везде: в Абагуре Лесном, в Заводском, и Орджоникидзевском районах.

Чтобы люди могли без опаски находиться на льду, его толщина должна быть не менее 25 сантиметров. При этом он должен быть кристаллический и без прослоек. Этим требованиям, пока соответствует лишь парк Водный – там ледяной панцирь толщиной 30 см. Поэтому, в списке мест для массовых купаний из обещанных горожанам шести купелей остались лишь две. Обе в парке отдыха Водный. А места, не одобренные комиссией, будут под запертом.

По традиции, в праздничную ночь кроме спасателей порядок и безопасность будут обеспечивать полицейские, медики и пожарные. В программе – обязательный горячий чай и обогреваемые палатки.