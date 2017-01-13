Отмечаем Старый Новый год или Васильев вечер!

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У россиян после встречи Нового года 31 декабря есть возможность отметить праздник еще раз. Многие жители России, а также стран бывшего СССР, с 13 на 14 января сохраняют традицию встречать уникальный праздник Старый Новый год.

Связано это с событиями почти столетней давности, а именно с переходом в 1918 году с юлианского календаря на григорианский, по которому все даты «сместились» примерно на 2 недели.

Для справки: дата наступления Старого Нового года соответствует дню, когда новый год наступает по юлианскому календарю. Распространённый на сегодняшний день в большинстве стран мира григорианский календарь отличается тем, что в нём завершающий год века, если он не делится на 400, не является високосным. Это позволяет средней продолжительности года с более высокой точностью соответствовать длине года астрономического — один день «отклонения» накапливается в юлианском календаре всего за 128 лет, в то время как в григорианском — за 10 тысяч лет.

Многие страны перешли на григорианский календарь ещё в XVI веке, однако в России это произошло лишь в 1918 году. Рождество, по календарной традиции, должно предшествовать Новому году и, поскольку православное Рождество отмечается 7 января, это послужило одной из основных предпосылок для появления традиции отмечать Новый год «по старому стилю».

По народном календарю славян сегодня отмечается Васильев вечер. Существовало поверье: богатый стол обеспечит хозяину дома достаток на весь год, потому хозяйки готовили к этому дню множество угощений для родни, соседей и друзей, зашедших в гости. Именно поэтому вечер этот еще называют Щедрым или «Щедруха».

Почему Васильев вечер? Канун Васильева дня, он же и канун наступления Нового года, посвящен святителю Василию Кесарийскому, жившему в 4 в. в Каппадокии, и, согласно легендам, он был автором не только многих проповедей, но и изобретателем иконостаса.

Поскольку святой Василий покровительствовал тем, кто держал свиней, блюдам из этого мяса отводилось особое место на столе, да и сама свинья, кроме того, издавна была символом достатка и плодородия. Еще хозяйки пекли блины и пироги, готовили вареники. Собравшиеся за одним столом желали друг другу здоровья, семейного благополучия и богатого урожая. Пели «щедровки» — застольные песни, в которых прославляли хозяев дома, и желали им здоровья, благоденствия, обсыпая овсом, во славу будущего урожая.

Васильев вечер считался лучшим временем для гадания и предсказания будущего, всё, что нагадали в этот вечер – обязательно сбудется. Хозяйки варили в печи кашу, и примечали, если каша получалась вкусная и пышная, это предвещало счастье и удачу всему дому в новом году.

Примечали в вечер этого дня и погоду. Южный ветер предвещал благоприятный и жаркий год, западный — что будут в избытке рыба и молоко, восточный — обещал полные корзины ягод да фруктов.