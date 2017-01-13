Дежурят дополнительные патрули ДПС

просмотров: 141

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, на территории Кемеровской области продолжительное время наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Обильные снегопады и шквалистый ветер, после которого наступает резкое похолодание и гололедица, влекут за собой осложнение ситуации на дороге, увеличивают риск дорожных аварий.

Только с 1 по 8 января 2017 года зарегистрировано 44 ДТП, в которых погибли 8 человек, телесные повреждения получили 90 участников дорожного движения, в том числе погибли двое детей и 12 получили травмы. Наибольшее количество аварий зафиксировано на территории Кемеровского, Прокопьевского, Новокузнецкого и Юргинского районов, где проходят участки дорог с большой интенсивностью движения.

Для профилактики ДТП госавтоинспекцией области приняты дополнительные меры безопасности. На аварийных участках автодорог регионального и межмуниципального значения дежурят дополнительные наряды ДПС. Инспекторы не только пресекают нарушения ПДД, но и, в случае необходимости, оказывают помощь водителям и пассажирам автомобилей в сложных ситуациях при снежных заносах, гололедице и др.

Также полицейские проводят беседы с автомобилистами, вручают им памятки и листовки.

ГИБДД Кузбасса напоминает, что в зимнее время водителям нужно быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и интервал во время движения, соблюдать правила перевозки детей в возрасте до 12 лет в салоне автомобиля, а также быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.