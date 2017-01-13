Студентки КемГИК стали лауреатами I степени международного конкурса

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Конкурс-фестиваль искусств «Global Fest Tallinn» проходил в Таллине (Эстония) с 6 по 9 января. Он направлен на выявление и поддержку талантливых молодежи из различных регионов России, стран СНГ и Европы. Организатор – творческое объединение Global Art, которое представляет собой культурный проект нескольких учебных заведений, работающих в сфере искусства и культуры, в том числе Академии танца Бориса Эйфмана, Российского государственного института сценических искусств.

Соревнования проходили по трем номинациям: «Вокал», «Хореография», «Театральное творчество». В направлении «Джазовое пение» номинации «Вокал» студентки кафедры дирижирования и академического пения Кемеровского государственного института культуры, солистки эстрадного вокального ансамбля «ЭВА» Дарья Кобзарева и Анастасия Гец получили дипломы лауреатов I степени. Художественный руководитель ансамбля – старший преподаватель кафедры дирижирования и академического пения Наталья Вингертер, педагог студенток — преподаватель по актерскому мастерству, кандидат культурологии, доцент кафедры театрального искусства Сергей Басалаев.

Критерии оценки конкурса — артистизм, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном, полнота раскрытия художественного образа, чистота интонации и качество звучания, красота тембра и сила голоса.

Оценивали выступления конкурсантов известные вокалисты и музыканты, в том числе Владимир Козырев — певец и педагог, лауреат премии Ленинского комсомола и всесоюзных конкурсов, преподаватель эстрадного вокала в студии «Непоседы-Санкт-Петербург».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.