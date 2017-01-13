Проекты кузбасских ученых поддержат на федеральном уровне

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4 научных работы кузбасских вузов получат финансирование по итогам конкурса Минобрнауки РФ. В январе 2017 года определены победители отбора научных проектов, выполняемых коллективами исследовательских центров и научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации.

Конкурс направлен на поддержку и развитие кадрового потенциала исследовательских центров и научных лабораторий вузов, а также его эффективное использование. Отбор проводится по нескольким направлениям: естественные и точные науки, техника и технологии, медицинские науки и науки о здоровье, сельскохозяйственные, социальные и гуманитарные науки.

На конкурс подано более 2,5 тыс. заявок. Выбрано 444 проекта из 125 организаций. На поддержку всех проектов будет направлено 2,9 млрд рублей.

Как сообщили в департаменте образования и науки Кемеровской области, в число победителей всероссийского отбора вошли четыре проекта кузбасских вузов.

Так, финансирование получат: КемТИПП – на реализацию проекта «Разработка инновационных подходов к технологиям защиты от микробиологических повреждений промышленных, гражданских сооружений и конструкций», автор – старший преподаватель кафедры «Бионанотехнология», кандидат биологических наук Любовь Дышлюк; СибГИУ – на реализацию проекта «Теоретическое и экспериментальное исследование и компьютерное моделирование структурно-фазовых превращений в сплавах при комбинированном энергетическом воздействии, протекающих на наноуровне, с целью создания новых материалов с уникальными физическими и физико-механическими свойствами», автор – доктор технических наук, доцент, профессор Сергей Коновалов.

Также среди победителей – два проекта КемГУ: «Разработка подходов к ресурсосберегающим технологиям биотрансформации отходов угледобычи», автор – доктор физико-математических наук, профессор Юрий Журавлев, «Культура и искусство древних народов Сибири (исследование наименее изученных исторических периодов, территорий и узловых дискуссионных проблем)», автор – профессор Института истории, государственного управления и международных отношений, доктор исторических наук, профессор Владимир Бобров.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.