Отключения на 14-16 января (Новокузнецк)
По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 14-16 января 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.
|
№
п/п
|
Дата
откл.
|
Дата
вкл.
план
|
Обслужи-
вающая
организация
|
Кто
устраняет
|
Причина
|
Холодная вода
|
1
№454
|
Авиаторов 76-90 (чет, в.к), Запсибовцев 23,31а,35а,. Новоселов 21,25,29
Соц. объекты:
Родильный дом №3
(Авиаторов 88),
Детский сад №107
(Запсибовцев 31а),
Детский сад №106
(Запсибовцев 35а),
КЦ «Спутник»
(Новоселов 29)
|
17.01 08-00
|
17.01 17-00
|
«Жилищник»
«МАИ»
«ГУЖКХ»
Новоил. р-она
«РОСТ»
«НИК»
|
ООО «Водоканал»
|
Замена зап/арматуры по Авиаторов, 88, D=100 мм
|
2
№455
|
Авиаторов 112(в.к), 116-128, Мира 22, 24, 26а
Социально-значимые объекты:
Детский сад №256
(Авиаторов 124), Школа искусств №55 (Мира 24)
|
16.01 09-00
|
16.01 18-00
|
УЖК,
КОиН
|
ООО «Водоканал»
|
Устранение повреждения на водопроводе d=100мм по Мира, 22
(земляные работы)
|
3
№456
|
Кузнецкстроевский 22,24,30,32а,32б,32г,34а,34б,38,40,44
Социально-значимые объекты:
Лингвистическая школа (Кузнецкстроевский 34а)
|
16.01 09-00
|
16.01 13-00
|
«Титан»,
«Квартал на Левом»,
КОиН
|
ООО «Водоканал»
|
Замена запорной арматуры на ВНС-109
|
4
№457
|
Аульская, Народная 53-59(в.к), Обнорского 13а, 15а,35,76, 90-104(в.к),112
Социально-значимые объекты:
Учебный корпус
(Обнорского 92)
|
16.01 09-00
|
16.01 18-00
|
ЖЭУ-5,
КОиН
|
ООО «Водоканал»
|
Устранение повреждения на водопроводе d=100мм по ул. Обнорского, 76 (земляные работы)
|
Электроэнергия
|
1
№13
|
Фурманова, Астраханская — 40 домов частного сектора
|
16.01 10-00
|
16.01 15-00
|
Ордж. адм.
|
НРЭС
|
Замена вводов 0,4 кВ
|
2
№8
|
Кирова 22,24,26,28,29
|
16.01 09-00
|
16.01 12-00
|
«УК Ермак»
|
«УК Ермак»
|
Замена ВРУ-0,4 кВ по Кирова,28
|
3
№9
|
Ленина 32
|
16.01 09-00
|
16.01 15-00
|
«Домовик»
|
«Домовик»,
|
Замена аварийного кабеля вводного рубильника в ВРУ-0,4 кв
|
4
№10
|
ул. Лермонтова
|
16.01 09-00
|
16.01 13-00
|
Куйб. адм.
|
ООО «КЭнК»
|
Перенос прибора учета и подключение абонента
|
5
№60
|
Точилино
|
16.01 09-00
|
16.01 16-00
|
Куйб. адм.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ВЛ-0,4 кВ
|
6
№61
|
Ленина 32,34,36,38,38б
Обнорского 9,9а
Детский сад №84 (Обнорского,7а), Женская Консультация (Ленина,32), Администрация Кузн. р-на (Ленина,38)
|
16.01 13-30
|
16.01 15-30
|
«Домовик»,
«30 квартал»,
КОиН
|
ООО ГЭС
|
Ремонт н/в рубильника на ТП-366
|
7
№62
|
Крепостная гора
|
16.01 09-00
|
16.01 16-00
|
Кузн. адм.
|
ООО ГЭС
|
Обрезка деревьев
|
8
№63
|
Форштадт
|
16.01 09-30
|
16.01 12-00
|
Кузн. адм.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-396
|
9
№64
|
Бугарева 20-34 (чет),35,38,40
|
16.01 09-30
|
16.01 12-00
|
ЖЭУ-5,
«30 квартал»
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ЦРП-2
|
10
№65
|
Октябрьский 19,19а,21а,23
|
16.01 13-30
|
16.01 16-00
|
ЖК «Росток»,
«Инком-С»
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-234
|
11
№15
|
Карагандинская, Чкалова,
Осипенко, Коккинаки,
Серова, Магнитогорская,
Саранская, Фесковская,
Безымянная, Хасанская,
Мариупольская, Литовская,
Логовая, Парковая,
Красноводская, Гжельская,
Торговый, Дальний,
Топографический
Кол-во: 190 домов ч/сектора
|
16.01 09-00
|
16.01 17-00
|
Ордж. админ.
|
НРЭС
|
Замена приборов учета
|
12
№49
|
Бабушкина, Спортивная,
Узбекистанская, Шаумяна, Путейцев, котельная разьезд Абагуровский №2
(в указанный период на 1 час)
|
16.01 08-00
|
16.01 17-00
|
«Комсервис».,
Куйб. адм.,
ООО НТК
|
ЭЧ-18
|
Плановая проверка сигнальных точек