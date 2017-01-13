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    • Отключения на 14-16 января (Новокузнецк)

    13 Январь 2017 / Все новости

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     По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 14-16 января 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику. 

    п/п

    		  

    Дата

    откл.

    Дата

    вкл.

    план

    Обслужи-

    вающая

    организация

    Кто

    устраняет

    Причина
     

    Холодная вода

    		          

    1

    №454

    Авиаторов 76-90 (чет, в.к), Запсибовцев 23,31а,35а,. Новоселов 21,25,29

    Соц. объекты:

    Родильный дом №3

    (Авиаторов 88),

    Детский сад №107

    (Запсибовцев 31а),

    Детский сад №106

    (Запсибовцев 35а),

    КЦ «Спутник»

    (Новоселов 29)

    17.01   08-00

    17.01   17-00

    «Жилищник»

    «МАИ»

    «ГУЖКХ»

    Новоил. р-она

    «РОСТ»

    «НИК»

    ООО «Водоканал»

    Замена зап/арматуры по Авиаторов, 88, D=100 мм

    2

    №455

    Авиаторов 112(в.к), 116-128, Мира 22, 24, 26а

    Социально-значимые объекты:

    Детский сад №256

    (Авиаторов 124), Школа искусств №55 (Мира 24)

    16.01   09-00

    16.01   18-00

    УЖК,

    КОиН

    ООО «Водоканал»

    Устранение повреждения на водопроводе d=100мм по Мира, 22

    (земляные работы)

    3

    №456

    Кузнецкстроевский 22,24,30,32а,32б,32г,34а,34б,38,40,44

    Социально-значимые объекты:

    Лингвистическая школа (Кузнецкстроевский 34а)

    16.01   09-00

    16.01   13-00

    «Титан»,

    «Квартал на Левом»,

    КОиН

    ООО «Водоканал»

    Замена запорной арматуры на ВНС-109

    4

    №457

    Аульская, Народная 53-59(в.к), Обнорского 13а, 15а,35,76, 90-104(в.к),112

    Социально-значимые объекты:

    Учебный корпус

    (Обнорского 92)

    16.01   09-00

    16.01   18-00

    ЖЭУ-5,

    КОиН

    ООО «Водоканал»

    Устранение повреждения на водопроводе d=100мм по ул. Обнорского, 76 (земляные работы)
     

    Электроэнергия

    		          

    1

    №13

    Фурманова, Астраханская — 40 домов частного сектора

    16.01   10-00

    16.01   15-00

    Ордж. адм.

    НРЭС

    Замена вводов 0,4 кВ

    2

    №8

    Кирова 22,24,26,28,29

    16.01   09-00

    16.01   12-00

    «УК Ермак»

    «УК Ермак»

    Замена ВРУ-0,4 кВ по Кирова,28

    3

    №9

    Ленина 32

    16.01   09-00

    16.01   15-00

    «Домовик»

    «Домовик»,

    Замена аварийного кабеля вводного рубильника в ВРУ-0,4 кв

    4

    №10

    ул. Лермонтова

    16.01   09-00

    16.01   13-00

    Куйб. адм.

    ООО «КЭнК»

    Перенос прибора учета и подключение абонента

    5

    №60

    Точилино

    16.01   09-00

    16.01   16-00

    Куйб. адм.

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ВЛ-0,4 кВ

    6

    №61

    Ленина 32,34,36,38,38б

    Обнорского 9,9а

    Детский сад №84 (Обнорского,7а), Женская Консультация (Ленина,32), Администрация Кузн. р-на (Ленина,38)

    16.01   13-30

    16.01   15-30

    «Домовик»,

    «30 квартал»,

    КОиН

    ООО ГЭС

    Ремонт н/в рубильника на ТП-366

    7

    №62

    Крепостная гора

    16.01   09-00

    16.01   16-00

    Кузн. адм.

    ООО ГЭС

    Обрезка деревьев

    8

    №63

    Форштадт

    16.01   09-30

    16.01   12-00

    Кузн. адм.

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-396

    9

    №64

    Бугарева 20-34 (чет),35,38,40

    16.01   09-30

    16.01   12-00

    ЖЭУ-5,

    «30 квартал»

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ЦРП-2

    10

    №65

    Октябрьский 19,19а,21а,23

     

    16.01   13-30

    16.01   16-00

    ЖК «Росток»,

    «Инком-С»

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-234

    11

    №15

    Карагандинская, Чкалова,

    Осипенко, Коккинаки,

    Серова, Магнитогорская,

    Саранская, Фесковская,

    Безымянная, Хасанская,

    Мариупольская, Литовская,

    Логовая, Парковая,

    Красноводская, Гжельская,

    Торговый, Дальний,

    Топографический

    Кол-во: 190 домов ч/сектора

    16.01   09-00

    16.01   17-00

    Ордж. админ.

    НРЭС

    Замена приборов учета

    12

    №49

    Бабушкина, Спортивная,

    Узбекистанская, Шаумяна, Путейцев, котельная разьезд Абагуровский №2

    (в указанный период на 1 час)

    16.01   08-00

    16.01   17-00

    «Комсервис».,

    Куйб. адм.,

    ООО НТК

    ЭЧ-18

    Плановая проверка сигнальных точек

     

     

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