Кузбасские журналисты отметили День российской печати

Участниками мероприятия стали редакторы, корреспонденты, фотографы, дизайнеры, операторы компьютерной верстки, ветераны труда.
Поздравил представителей печатных средств массовой информации на приеме, посвященном празднику, и.о.начальника главного управления по работе со СМИ областной администрации Алексей Доронгов.
В настоящее время в Кузбассе работают 324 СМИ, из них 137 газет и 44 журнала.
Ведущим печатным СМИ области по-прежнему остается газета «Кузбасс», возглавляемая Валерием Качиным и отметившая 7 января этого года 95 лет. Тираж газеты превышает 25 тыс. экземпляров. «Кузбасс» оперативно знакомит читателей с тем, что стоит за каждым существенным событием в регионе, последовательно информирует жителей о политике властей разных уровней в важнейших сферах: экономике, экологии, образовании, здравоохранении, культуре, социальной защите.
Продолжает свою деятельность областной Союз журналистов. Одним из самых ярких мероприятий, организованных союзом в 2016 году, стала четвертая спартакиада журналистов региона, прошедшая в Тайге. Кроме того, в октябре в редакции газеты «Кузбасс» состоялся областной семинар редакторов муниципальных газет.
Администрация области ежегодно помогает региональным и муниципальным средствам массовой информации, проводит конкурсы профмастерства, предоставляет журналистам льготные жилищные займы, организует отдых для детей работников СМИ в здравницах страны.
Сегодня на приеме лучшие журналисты области получили областные награды.
По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.
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