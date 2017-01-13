29 тыс. 700 кузбассовцев вышли на уборку снега

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К уборке последствий обильных снегопадов сегодня присоединились сотрудники администраций, учреждений бюджетных сфер, образовательных организаций, работники торговых предприятий, студенты и все неравнодушные жители области. За один день они очистили от снега 5 тыс. 559 дворов, 1 тыс. 756 остановочных павильонов, 976 кровель многоквартирных домов и 455 кровель частных домов. Всего было задействовано около 1 тыс. 268 единиц техники, вывезено более 32 тыс. 700 куб. м снега и 2 тыс. 250 куб. м мусора.

В Новокузнецке коммунальщики и горожане очистили от снега придомовые территории 40 многоквартирных домов Орджоникидзевского района. В этом районе города очистили кровли жилфонда, посыпали автодороги и придомовые территории противогололедной смесью. Бойцы молодежного волонтерского отряда очистили от снега и наледи территорию молодежного центра «Социум», а студенты Новокузнецкого транспортно-технологического техникума помогли труженику тыла, проживающему в частном секторе, убрать снег и складировать уголь.

В Кемерове педагоги и учащиеся областных спортивных школ и госучреждений спорта вышли на борьбу со снегом на прилегающей территории стадиона «Химик» (Западная трибуна). Сотрудники областной администрации убирали снег с проезда вдоль дома по пр. Химиков, 19Б, который ведёт к детским садам. Учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, соцзащиты, потребительского рынка убирали прилегающие к учреждениям территории. Специалисты ЖКХ чистили дворовые территории в Ленинском районе.

Вместе с тем, равнодушно отнеслись к ситуации со снежными заносами руководители ряда торговых предприятий и коммерческих организаций города. Не убраны прилегающие территории возле магазинов «Телохранитель» (пр.Кузнецкий, 55), «Дипломат» (пр.Ленина, 87), «Кантри-спорт» (ул.Баумана, 4А), «Созвездие» (ул. 50 лет Октября, 11), «Стройматериалы» (ул.Баумана,2), ТЦ «Маяк» (пр.Химиков,41) и офиса «Мегафон» (пр. Кузнецкий, 35).

В Таштаголе работники администрации очистили от снега площадь Победы и территорию монумента Неизвестному солдату. Бойцы подросткового отряда освободили от снега и наледи пешеходные переходы через железную дорогу – их в черте города шесть, а также по заявкам помогли убрать территории домов пожилых граждан. Предприниматели одновременно объявили санитарный час, привели в порядок прилегающие территории предприятий и торговые залы. В пресс-службе районной администрации подчеркнули, что каждое торговое предприятие Таштагола заключило договор с городским комбинатом благоустройства на вывоз снега.

В Крапивинском районе на борьбу со снегом вышли сотрудники учреждений бюджетной сферы. Они помогли коммунальщикам очистить территории своих учреждений. Также коммунальные службы и волонтеры приступили к расчистке территории этнографического центра русской традиционной и воинской культуры «Мунгатский острог» к празднику Крещения Господня, где жители и гости района ежегодно совершают обряд в источнике Николая Чудотворца. В пресс-службе района сообщили, что уборка снега в населенных пунктах ведется ежедневно. С начала января 2017 года только с дорог пгт Крапивинский вывезено порядка 350 куб. снега, а с начала зимнего периода – более 2 тыс. куб. м.

В Прокопьевском районе работники сельскохозяйственных и частных предприятий, администрации и бюджетной сферы, активисты общественных организаций и волонтеры очистили от снега 180 км дорог, 112 дворовых территорий и 11 крыш многоквартирных домов, 87 остановочных павильонов, с помощью 55 единиц техники вывезли 245 куб. м снега и 95 куб. м мусора.

В Белове горожане помогли коммунальным службам в уборке улиц, тротуаров, площадок для зимнего отдыха, а также дворовых территорий, где оборудованы катки и горки. Жители многоквартирных домов провели реконструкцию снежных горок. К празднику Крещения привели в порядок территории храмов. Всего расчищено 26 кровель, убрано 22 км дорог, вывезено 876 куб. м снега.

В Прокопьевске также все силы были брошены на уборку снега, наледи и сосулек во дворах, на детских площадках, пешеходных дорожках, с крыш и подъездных козырьков. Работники коммунального дорожного управления продолжили расчистку и подсыпку автодороги абразивными материалами. Студенты техникумов и колледжей провели работы по уборке снега в Молодежном парке и возле детской городской поликлиники. Волонтеры помогли навести порядок во дворах частных домов пожилых граждан.

В Юрге предприниматели и коллективы предприятий наводили порядок на прилегающих территориях. Волонтеры помогали одиноким пенсионерам, живущим в частном секторе, а школьники — детским садам. Работники администрации освобождали от снега бульвар по пр. Победы. Всего горожане убрали 1,4 тыс. куб. м снега. Им помогали 10 единиц техники. Как отметили в пресс-службе города, с начала 2017 года юргинцы вывезли 9 тыс. куб. м снега.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.