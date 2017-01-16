Вместо планируемых шести будет одна!

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Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, для горожан на Крещение будет организована только одна купель – на территории парка культуры и отдыха «Водный» в Центральном районе.

Такое решение принято в администрации Новокузнецка на внеочередном заседании с участием специалистов МЧС. Напомним, что после проведенного накануне обследования всех запланированных изначально мест для размещения купелей, пришлось от них отказаться в связи с недостаточной толщиной льда на речных водоемах.

Всем необходимым требованиям безопасности отвечает только территория парка «Водный», где и будет оборудована официальная купель. Перед началом крещенских празднеств купель освятят. Она будет открыта для горожан в течение полутора суток – с 18:00 часов 18 января и до полуночи 19 января.

Для желающих окунуться в студеную крещенскую воду будут также созданы места обогрева и организована подача горячего чая. Обеспечивать правопорядок и безопасность людей во время купания будут спасатели, полицейские, ГИБДД и медработники.

Кроме того, новокузнечане также могут окунуться в иордани, оборудованные на территории Новокузнецкого района – в Кузедееве, Костенкове, Сосновке.

Убедительно призываем горожан во избежание несчастных случаев избегать мест несанкционированного купания. Рядом с такими опасными прорубями нет дежурных служб, готовых оказать помощь в экстренной ситуации. Просим помнить о безопасности и не рисковать жизнью! Ответственность за несанкционированные проруби лежит на собственниках этих территорий.

По информации пресс-службы администрации Новокузнецка.

Добавим, что сегодня в администрации Новокузнецка пройдет еще одно совещание по подготовке к крещенским купаниям, на котором озвучат окончательное решение. Следите за нашими новостями!

