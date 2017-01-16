Родители против директора: конфликт в школе №89 (сюжет)

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О ситуации, которая сложилась в школе № 89 в Заводском районе. Родительский комитет не смог найти понимания с директором образовательного учреждения. Его обвиняют в своевольной перепланировке помещений и опасаются, что эти работы могут привести к обрушению, а значит, угрожают здоровью и жизни их детей. Конфликт уже вышел за школьные стены и просочился в глобальную сеть.

344 ребёнка. И 340 квадратных метров раздора. Именно эта площадь на первом этаже стала причиной споров с директором и взаимных обвинений. Разгорелись они ещё в декабре и не утихают до сих пор.

Сергей Милахин, представитель родительского комитета школы №89: «Увидели, что снесена стенка, и после этого мы забили тревогу, что он начал сносить все стены, мотивируя это тем, что ему нужны кабинеты. На что мы подошли, спросили: «У вас есть разрешительные документы?» Он говорит: «Нет». Я говорю, что я понимаю, что намерения благие. Чтобы увеличить количество кабинетов – мы только за. Но делать это всё нужно по закону. Разрешительных документов он предоставить так и не смог и до сих пор. И поэтому мы вынуждены были обратиться в администрацию города, администрацию района».

Дело приняло новый оборот. Но чтобы разобраться в проблеме, вернуться необходимо к самым истокам. Школа по проекту рассчитана на 318 учеников. Но их сегодня на три десятка больше. Кабинетов не хватает. Выхода два: или учиться в две смены, что Министерство образования категорически не приветствует, или искать дополнительные площади. Именно второй способ и выбрал директор. И нашёл. Правда, учитывая сложившуюся ситуацию, сам уже предпочитает ничего не комментировать.

Сергей Стрепан, заведующий отделом образования Заводского района: «С советских времён эти помещения, которые изначально были помещениями школьными, в своё время были переданы под другие нужды. Это нужды отдела полиции, это нужды учреждения здравоохранения и это нужды для организации работы того же СТОСа. Эти помещения были заняты до сентября 2016 года. В сентябре 2016 года эти помещения были возвращены образовательному учреждению для организации образовательного процесса».

Сбыться планам пока не суждено. Яблоко раздора – пустота на месте стены, снос которой так встревожил родителей. Второй повод для беспокойства – брешь в соседней стене. Её начали проделывать, чтобы устроить проём. С тех пор помещение не единожды осмотрено специалистами РЭУ. Выводы их весьма сдержанные.

Елена Свинцова, главный инженер РЭУ: «Здесь снесены перегородки не несущие. Т.е. не представляющие угрозу. И первоначально этих перегородок здесь и не было. Если сейчас привести в порядок, отштукатурить, как положено по СНИПам, соблюсти все технологические операции, как положено, полностью снять штукатурный слой, полностью отштукатурить заново, заменить дверные блоки, оконные блоки, то здание будет нормально эксплуатироваться в дальнейшем».

Анастасия Александрова, начальник производственно-технического отдела РЭУ: «При осмотре было рекомендовано руководителю учреждения пробитый проём в другой перегородке восстановить. Что он сделал. И на данный момент никаких обрушений, никаких трещин… Все трещины являются по штукатурке. По стенам, по несущим конструкциям никаких трещин нету».

Подытожить непросто. Оппоненты директора школы его затею называют опасным самоуправством и рады, что это удалось остановить. Прав директор школы или виноват и в чём, разбираться теперь будут другие инстанции. Тем временем, злополучное помещение так и пустует, закрытое на ключ…