Новый заместитель губернатора

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Аман Тулеев назначил Станислава Черданцева заместителем губернатора по инвестициям и инновациям.

Станислав Черданцев родился 15 апреля 1983 года в Крапивинском районе.

В 2004 году окончил Московскую современную гуманитарную академию по направлению «юриспруденция», в 2010 – Кемеровский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2011 году прошел переподготовку в Кузбасском государственном техническом университете по программе «Менеджмент».

С 2004 по 2005 год проходил службу в Российской Армии.

С 2005 по 2007 год работал консультантом в Кировском районном суде Кемерова. С 2007 года – юрисконсульт.

С 2010 до настоящего времени работал исполнительным директором Кемеровского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.