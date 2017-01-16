В пункты взаимопомощи передали более 200 тыс. вещей!

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15,6 тыс. кузбассовцев принесли в 2016 году предметы первой необходимости в пункты взаимопомощи.

Как сообщает областной департамент социальной защиты населения, в настоящее время в Кузбассе действуют 63 пункта взаимопомощи и обмена, через которые жители могут получить или обменять взрослую и детскую одежду, обувь, новое постельное белье, бытовую химию, посуду, канцелярские принадлежности, игрушки.

Всего кузбассовцы передали за год в систему взаимопомощи 215,8 тыс. вещей.

Более 25 тыс. семей воспользовались такой формой поддержки и получили почти 182 тыс. вещей.

В феврале 2016 года губернатор Аман Тулеев призвал активнее развивать пункты взаимопомощи, действующие в учреждениях соцобслуживания. На тот момент их было 40. Задача программы — организация централизованного приема новых вещей или вещей в хорошем состоянии, которые в этот момент не нужны кузбассовцам, например, были куплены про запас либо принадлежат быстро выросшим из этого размера детям. Такие вещи в пунктах получают многодетные семьи, старшее поколение, кузбассовцы с ограниченными возможностями здоровья, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Кроме того, в службе соцзащиты существуют пункты соцпроката, в которых можно взять на время кресла-коляски, трости, костыли, ходунки-опоры, тонометры, скандинавки, детские автокресла, коляски, наборы детской мебели, санки, лыжи, велосипеды.

Информация о пунктах взаимопомощи есть в органах соцзащиты каждого города и района. Объявления о том, куда можно принести вещи для помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и где их можно взять, размещены также в интернете и газетах.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.