Специальные автобусы в Крещение (Новокузнецк)
По сообщению пресс-службы администрации Новокузнецка, 18 и 19 января в городе будут работать специальные автобусные рейсы до места Крещенских купаний.
Для удобства горожан, желающих окунуться в купель, будут организованы пассажирские перевозки по следующим маршрутам:
«Левый берег» (остановка около здания по ул. Кирова, 111Б) – «пр. Октябрьский» (бывшая остановка «Хлебозавод») – «Авторынок» – «Парк «Водный» (1 единица).
«Спортсмен» (пр. Октябрьский) – «пр. Октябрьский» (бывшая остановка «Хлебозавод») – «Авторынок» – «Парк «Водный» (1 единица).
Расписание движения временного автобусного маршрута «Левый берег – парк «Водный»:
Левый Берег: 21.30, 22.30, 23:30, 00:30, 02:00, 03:00.
Парк «Водный»: 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:30, 03:30.
Расписание движения временного автобусного маршрута «Спортсмен – парк «Водный»:
Спортсмен: 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:30, 02:30, 03:30.
Парк «Водный»: 21:30, 22:30, 23:30, 00:30, 02:00, 03:00, 04:00.
По информации пресс-службы администрации Новокузнецка.