Вошел в число лучших!

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Кузнецкий Алатау попал в список самых красивых заповедников страны. Из 15 мест, приведенных сайтами российского туризма, он занял шестую строчку. Специалисты отметили, что в нем придается большое значение охране природного комплекса. Здесь можно полюбоваться прекрасными горами, озерами и встретить настоящие ледники на рекордно низкой для них высоте.

На территории Кузнецкого Алатау обитает 65 видов млекопитающих. Среди них редчайший северный лесной олень. Красивые пейзажи Алатау оценило немало туристов. А в самом заповедники признались, что новость о попадании в список лучших была для них приятной неожиданностью. И добавили, что делают всё, чтобы сохранить уникальный природный уголок в индустриально развитом регионе.

Алексей Самуленков, специалист по экологическому просвещению заповедника «Кузнецкий Алатау»: «На фоне огромного количества заводов, шахт, рудников и прочего сохранить вот эту красоту – это на самом деле очень сложно. Но нам, по крайней мере, это удается. За 2016 год у нас более 800 туристов посетили заповедник. В основном идут на сплавные маршруты. Потому что реки чистые, пейзажи красивые, тайга. Пешие маршруты, когда можно вживую прикоснуться в этой первозданной красоте, и снегоходные маршруты. Помимо этого у нас есть еще экологический центр нашего заповедника, расположенный между городами Междуреченск и Мыски… В связи с январскими праздниками и каникулами нас посетили более 1600 человек».