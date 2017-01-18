В Новокузнецке 12-летний ребенок утонул в бассейне

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В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в бассейне.

14 января 2017 года около 16 часов по местному времени в бассейне, расположенном в помещении одного из спортивных залов города Новокузнецка было обнаружено тело 12-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека).

Как полагают следователи, в тот день в спортзале компания из нескольких местных жителей и их троих несовершеннолетних сыновей занималась игровыми видами спорта, после чего переместилась в бассейн, расположенный в том же комплексе. В какой-то момент взрослые ушли в комнату отдыха, оставив ребят в воде. Спустя непродолжительное время один из них сообщил взрослым, что 12-летний мальчик, находящийся в воде, не подает признаков жизни. Мужчины самостоятельно достали ребенка из бассейна, вызвали «скорую», до приезда которой попытались оказать ему первую помощь. Следователи располагают данными о том, что своевременной и квалифицированной помощи от персонала спортивного зала они так и не дождались. Прибывшие на место медики после комплекса реанимационных мероприятий констатировали смерть мальчика.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования будет проверено, на каких основаниях администрация спортзала эксплуатировала бассейн, а также наличие и квалификация инструкторов, спасателей и иного персонала учреждения, ни одного из которых не оказалось рядом в момент, когда от их действий (бездействия) напрямую зависела жизнь ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области.