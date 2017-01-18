Вернули долги по зарплате в 1,1 млрд рублей

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В 2016 году областной штаб по финмониторингу добился погашения 1,1 млрд рублей долгов по зарплате трудящимся.

Как сообщили в штабе, в целом за год вместе с правоохранительными, надзорными органами и муниципалитетами рассмотрено более 5,6 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей, имеющих различные задолженности.

По итогам заседаний в бюджет области перечислено 3,3 млн рублей недоплаченных ранее налогов, во внебюджетные фонды — 500 млн рублей.

Напомним, штаб создан в 2008 году по инициативе губернатора Амана Тулеева. Орган держит на контроле своевременность и полноту выдачи зарплаты кузбассовцам, принимает меры для сокращения долгов по платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Кроме того, ведется работа с убыточными предприятиями и с управляющими компаниями в жилищном фонде, которые не рассчитываются с ресурсоснабжающими организациями.

Под пристальным вниманием штаба находятся предприятия, где зарплату работникам платят ниже минимального размера оплаты труда или значительно ниже среднеотраслевого уровня, а также использующие «серые» схемы. Также рассматриваются строительные компании, допустившие срыв сроков заселения домов.

Штаб продолжит свою работу и в 2017 году.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.