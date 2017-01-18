После гибели ребенка в бассейне начались проверки!

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Как сообщили сегодня в пресс-службе администрации Новокузнецка, в связи с гибелью ребенка в бассейне досугового центра «Комсомолец» в городе проводятся внеплановые проверки всех учреждений образовательной и спортивно-оздоровительной направленности.

С 12 декабря 2012 года деятельность по оказанию оздоровительных услуг (работа сауны, бассейна и душевого комплекса) в ДЦ «Комсомолец» была приостановлена в соответствии с приказом руководства. В течение 4 лет часть помещения использовалась только в качестве раздевалки для участников хореографических коллективов.

По данным служебного расследования, 14.01.2017. дверь в помещение была самовольно вскрыта сотрудниками ДЦ «Комсомолец», в сауну и бассейн были допущены посторонние лица, по предварительным данным, родственники одной из сотрудниц досугового центра, в том числе дети. В нарушение распоряжения руководства в бассейн была набрана вода.

Как было установлено сотрудниками следственного комитета, около 16:00 в бассейне было обнаружено тело 12-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти. На момент происшествия дети находились в помещении одни, без присмотра со стороны взрослых. Продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

С 15 января по распоряжению главы города С.Н. Кузнецова проводятся внеплановые проверки в детских садах, школах, во всех культурных, оздоровительных и спортивных учреждениях.

Во время комиссионных рейдов проверяется наличие актов обследования состояния безопасности объектов, соблюдение режима работы учреждения, соблюдение правил допуска посетителей. Обследуется санитарное и техническое состояние помещений, наличие лекарственных препаратов в соответствии со стандартом оснащения, специализированного инвентаря, проверяется штатное расписание организаций, соблюдение всех правил безопасности при посещении объектов, наличие системы видеонаблюдения.

Особое внимание уделяется владению навыками оказания первой медицинской помощи тренерско-педагогическим составом спортивных, образовательных школ и администраторами спортивно-досуговых центров.

Администрацией города было принято решение о проведении дополнительных курсов для сотрудников оздоровительных, спортивных и образовательных учреждений по оказанию доврачебной экстренной медицинской помощи.

Сотрудники, нарушившие приказ, уволены из учреждения. В отношении руководителя ДК «Комсомолец» принято решение об отстранении от занимаемой должности в соответствии с п.10 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ за грубое нарушение руководителем своих трудовых обязанностей (приказ Управления культуры от 16.01.2017г.). Правовую оценку их действиям дадут следственные органы.

По информации пресс-службы администрации г. Новокузнецка.