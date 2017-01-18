  • Январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Дек    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • После гибели ребенка в бассейне начались проверки!

    18 Январь 2017 / Все новости

    просмотров: 246 2

    Как сообщили сегодня в пресс-службе администрации Новокузнецка, в связи с гибелью ребенка в бассейне досугового центра «Комсомолец» в городе проводятся внеплановые проверки всех учреждений образовательной и спортивно-оздоровительной направленности.

    С 12 декабря 2012 года деятельность по оказанию оздоровительных услуг (работа сауны, бассейна и душевого комплекса) в ДЦ «Комсомолец» была приостановлена в соответствии с приказом руководства. В течение 4 лет часть помещения использовалась только в качестве раздевалки для участников хореографических коллективов.

    По данным служебного расследования, 14.01.2017. дверь в помещение была самовольно вскрыта сотрудниками ДЦ «Комсомолец», в сауну и бассейн были допущены посторонние лица, по предварительным данным, родственники одной из сотрудниц досугового центра, в том числе дети. В нарушение распоряжения руководства в бассейн была набрана вода.

    Как было установлено сотрудниками следственного комитета, около 16:00 в бассейне было обнаружено тело 12-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти. На момент происшествия дети находились в помещении одни, без присмотра со стороны взрослых. Продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

    С 15 января по распоряжению главы города С.Н. Кузнецова проводятся внеплановые проверки в детских садах, школах, во всех культурных, оздоровительных и спортивных учреждениях.

    Во время комиссионных рейдов проверяется наличие актов обследования состояния безопасности объектов, соблюдение режима работы учреждения, соблюдение правил допуска посетителей. Обследуется санитарное и техническое состояние помещений, наличие лекарственных препаратов в соответствии со стандартом оснащения, специализированного инвентаря, проверяется штатное расписание организаций, соблюдение всех правил безопасности при посещении объектов, наличие системы видеонаблюдения.

    Особое внимание уделяется владению навыками оказания первой медицинской помощи тренерско-педагогическим составом спортивных, образовательных школ  и администраторами  спортивно-досуговых  центров.

    Администрацией города было принято решение о проведении дополнительных курсов для сотрудников оздоровительных, спортивных и  образовательных учреждений по оказанию доврачебной экстренной медицинской помощи.

    Сотрудники, нарушившие приказ, уволены из учреждения. В отношении руководителя ДК «Комсомолец» принято решение об отстранении от занимаемой должности в соответствии с п.10 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ за грубое нарушение руководителем своих трудовых обязанностей (приказ Управления культуры от 16.01.2017г.). Правовую оценку их действиям дадут следственные органы.

    По информации пресс-службы администрации г. Новокузнецка.

     

    2 комментариев к “После гибели ребенка в бассейне начались проверки!”

    1. Мила:
      01/19/2017 в 15:12

      Полностью согласна со Светланой!

      Ответить
    2. Светлана:
      01/18/2017 в 17:12

      И опять причина — кумовство и пьянка (думаю, никто не сомневается, что делали взрослые 14 января, оставив детей одних в бассейне)

      Ответить

    Добавить комментарий
    Индекс цитирования

    «БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605. Объявления, размещенные в «Бегущей строке», можно посмотреть на официальном сайте: www.10kanal.ru в разделе «Реклама». Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции  «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218. Разместить объявления на телевидении «10 канал» в рубрике «Бегущая строка» можно в режиме online на сайте www.10kanal.ru в разделе «Реклама online».  Возврат любимых, помощь (семья, бизнес, здоровье). Гарантия. Тел.: 8-904-99-888-55. Администратор. Тел.: 8-913-133-4251. Получите ГАРАНТИРОВАННЫЙ КРЕДИТ под 15% годовых! Подробности по тел.: (3843) 53-77-33 (г. Новокузнецк), 8-961-714-4000 (г. Прокопьевск). Требуются отделочники (вахта). Тел. 8-913-436-6653. Кровати и матрасы. Тел.: 46-23-13. «Тойота Центр Новокузнецк» приглашает всех желающих на бесплатное обучение по всем профильным специальностям с возможностью последующего трудоустройства. Тел.: (3843) 76-13-13. Пиломатериал от 6 500 руб./куб.м (хранение бесплатно). Тел.: 8-923-470-7080. Требуются: повара, изготовители, кассиры, кухонные. Тел.: 8-923-471-5088. Руководитель НИЦ «ЭНИО» (г. Ростов-на-Дону) Виктор Рогожкин проводит индивидуальные эниокоррекции с 26 января по 2 февраля по адресу: ул. Суворова, 6. Тел.: (3843) 74-08-78, 8-905-901-3557. Требуются: дворник-грузчик, уборщик помещений (зарплата 13 000 руб.). Звоните в будни до 17:00 по тел.: 8-904-995-8776. Требуются: водитель а/м БелАЗ, токарь ЧПУ, слесарь-сверловщик, токарь-расточник. Тел.: 8-904-995-8847. Комбикорма (дешево). ТК «Садовая». Тел.: 8-923-477-3734. Решим проблему с долгами. Тел.: (3843) 60-00-41. Требуются электрогазосварщики, монтажники. Тел.: 8-961-705-6884. Обучение парикмахеров. Тел.: 8-983-216-9083. Разрезу «Бунгурский-Северный» требуются водители БелАЗ-7555; машинисты: дробильных, насосных установок, экскаватора Hitachi,  погрузчика; автослесарь; электрослесарь; начальник ЭРМУ, электромеханик. Тел.: (3843) 993-746. Кабельное телевидение от 163 руб./мес. Тел.: 34-45-76. Требуется водитель бензовоза (график 1/3, з/п 40 000руб.). Тел.: 8-961-862-0103. Требуются швеи. Тел.: 609-900. Организации требуются: проходчики, горномонтажники подземные, электрослесари подземные, машинисты дизелевоза подземные для работы на шахте Осинниковская. Тел.: (3843) 46-06-34. Освобождаем от проблем с кредитами по всей России. Федеральная программа помощи заемщикам «Ликвидируй долг законно». Тел.: (3843) 333-335. Помощник предпринимателя. (45 тыс.руб.). Тел.: 56-16-90. Требуются машинисты автогрейдера, экскаватора, бульдозера. Тел.: 99-17-66. Склады и офисы в аренду ( 200руб./кв.м.). Тел.: 338-007. Работа (33тыс.руб.). Тел.: 8-923-622-02-14. Винтовые сваи от 500 руб./шт. Акция — закажите сваи сейчас, получи скидку. Хранение БЕСПЛАТНО. Тел.: 209-163.   Рекламодателям