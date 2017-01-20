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    • Кузбассовцев призывают уважать работу спецтранпорта

    20 Январь 2017 / Все новости

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    Одним из поводов для встречи в областной администрации, на которой решили обсудить этот вопрос, послужил недавний инцидент в Петропавловске-Камчатском, когда женщина-водитель преградила путь скорой, и врачи не успели оказать помощь молодому человеку…

    В Кузбассе не зафиксировано ни одного подобного случая, отметил замгубернатора Алексей Кожевин. Тем не менее, по данным Госавтоинспекции, в прошлом году пресекли 86 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества автомобилям спецслужб, зафиксировано 217 нарушений правил парковки, затрудняющие движение – 57 автомобилей пришлось эвакуировать. За эти правонарушения водителям грозит штраф в размере 500 рублей или лишение права управления автомобилем на срок от одного до трех месяцев…

     

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