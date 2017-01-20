ЭКОНОМИКА: летать за границу стали реже

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591 рубль потратил среднестатистический россиянин за один поход в магазин в декабре прошедшего года. Такие данные приводят социологи исследовательского холдинга «Ромир». По сравнению с ноябрём сумма среднего чека по стране, конечно, выросла, а вот если брать декабрь 2015 года, то стала меньше примерно на 8 %.

Если посмотреть разбивку по федеральным округам, то у нас в Сибири средний чек ниже общероссийского – всего 501 рубль. Незначительно ниже он только в Приволжском округе и на Урале. Рекордсмен по среднему чеку – Северо-Запад, где средний чек превысил отметку в 700 рублей.

На три целых восемь десятых процента меньше стали летать за границу россияне. Статистику по итогам 2016-го приводит Росавиация. Поддержал статистику и Кузбасс. И как поддержал! Пассажиропоток местных аэропортов сократился более чем на 16 %. Через Кемерово и Новокузнецк летали в прошлом году 204 тысячи человек, в 2015-ом – почти 244 тысячи. Через терминалы Кемеровского аэропорта в этот раз прошли почти 120 тысяч, через Спиченково – 84,5 тысячи.

Банкротство может обойтись дешевле… Минэкономразвития хочет сделать проще процедуру банкротства для физических лиц. Напомним, такой закон уже действует. Но! Банкротами могут объявить себя редкие граждане. Во-первых, долг должен быть больше полумиллиона. И, во-вторых, процедура недешёвая, обходится тысяч в 150!

Как может человек, который и так банкрот, найти такую сумму – вопрос! Деньги тратятся в том числе на конкурсного управляющего… Согласно новому законопроекту, россиянам могут разрешить обходиться без этого самого управляющего… А это значительно сократит сумму издержек.