ГЖИ проверила: кровли не чищены, дворы не убраны

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Госжилинспекция Кузбасса обследовала 2 тыс. кровель и более 1,7 тыс. дворов за две декады января.

Как сообщает начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко, проверки прошли по обращениям жителей и позволили выявить 256 нарушений в очистке кровель от снежных шапок и наледи, а также 114 фактов ненадлежащей уборки дворов.

Как пояснила начальник инспекции, правила и нормы технической эксплуатации жилых домов предписывают обслуживающим организациям производить очистку кровель и подъездных козырьков, не допуская образования снежных шапок толщиной более 30 см.

На проезжей части придомовых территорий глубина колейности не должна превышать 5 см, то есть снежный накат должен своевременно убираться. Где необходимо, к работе должна привлекаться техника.

Управляющие компании обязаны своевременно вывозить снег с придомовых территорий, чтобы в весенний период не допустить подтопления подвальных помещений многоквартирных жилых домов.

Нарушителям выдано 56 предписаний. Если управляющие компании проигнорируют требования ГЖИ и не устранят недостатки, им грозят крупные штрафы. Так, в декабре в Новокузнецке была оштрафована УК «Ермак» на 40 тыс. рублей. Административные дела также заведены на управляющие компании Кемерова, Анжеро-Судженска, Киселевска.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.