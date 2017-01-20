Сдали больше миллиона квадратных метров жилья за год!

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Кузбасс ввел в строй почти 1,1 млн кв. м. жилья за 2016 год — на 8,8% больше 2015 года.

Как сообщает областной департамент строительства, это позволило стать новоселами 21,5 тыс. семей.

Большинство территорий на 100% справились с намеченным планом по вводу жилья. Исключение – Крапивинский район и Березовский (главы Тахир Биккулов и Дмитрий Титов, выполнение годового плана составило в обеих территориях по 41%), Краснобродский (Зоя Недогода, 47%), Тяжинский (Сергей Кошкин, 57%), Тайга (Юрий Шелковников, сдано лишь 59% намеченного плана).

В лидерах Юргинский район (Александр Гордейчик, план перевыполнен на 55%), Анжеро-Судженск (Дмитрий Ажичаков, на 13%), Кемерово (Илья Середюк, на 12%), Таштагольский (Владимир Макута, на 10%), Калтан (Игорь Голдинов, на 9%), Полысаево (Валерий Зыков, на 7%), Киселевск (Сергей Лаврентьев, годовой план перевыполнен на 5%).

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.