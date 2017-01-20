41 семья отметила новоселье в Киселевске (сюжет)

просмотров: 172

Аман Тулеев поздравил семьи Киселевска, получившие квартиры в новом доме.

Дом на 64 квартиры построен в крупном и динамично растущем районе города – Красный камень.

Губернатор сообщил, что в новой многоэтажке 41 семья получила квартиры бесплатно, из них 38 семей – взамен аварийного жилья, ещё три квартиры получили дети-сироты, 23 квартиры выставлены на свободную продажу.

Дом построен из кирпича, с учётом современных требований по экологичности и энергоэффективности. Квартиры имеют удобную планировку. В них выполнена отделка «под ключ», установлены пластиковые окна, водо- и электро- счётчики, современная сантехника, электропечи. Также благоустроена территория рядом с домом. Здесь проложены тротуары, бордюры, заасфальтирована дорога, подготовлена земля под клумбы. Весной планируется обустроить детскую площадку.

В шаговой доступности детский сад на 120 мест, школа №3, культурно-досуговый и торговый центры.

В целом на строительство дома и благоустройство территории направлено около 81 млн рублей из всех источников.

«Своя квартира, свой дом – это стабильность, уверенность в завтрашнем дне, основа для создания крепкой семьи. Поэтому мы постарались сделать всё, чтобы вам, дорогие новосёлы, жилось спокойно, уютно и комфортно», — обратился губернатор к новоселам.

Аман Тулеев поблагодарил строителей, коллектив и руководство генерального подрядчика – компании «Интерстрой-Н» (гендиректор Багаудин Пугоев, директор Сергей Журавлёв) — за высокий профессионализм и качественную работу.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.