Стартовал очередной этап акции «1 тысяча овец» (сюжет)

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Сегодня в рамках рабочего визита в Киселевск губернатор Аман Тулеев посетил крестьянско-фермерское хозяйство Багаудина Пугоева, организованное рядом с с. Верх-Чумыш.

Багаудин Пугоев — гендиректор компании «Интерстрой-Н». Компания пользуется заслуженным авторитетом во всем Кузбассе. Начиная с 2006 года, коллектив участвует в подготовке городов к Дню шахтера. В столицах главного кузбасского праздника компания строила детские сады, школы, жилые дома, МФЦ. В Киселевске за 15 лет «Интерстрой-Н» построил 14 многоквартирных домов, три значимых социальных объекта: МФЦ, городской архив, детский сад «Левушка» на 120 мест. Капитально отремонтировал три детских сада, родильный дом.

В 2015 году Пугоев решил расширить сферу деятельности и создал КФХ. Основу хозяйства составляет овцеводство: здесь около 1,5 тыс. овец эдильбаевской породы, смешанной с мериносом. Они обладают лучшими качествами обеих пород: выносливостью, неприхотливостью, высокой продуктивностью и прекрасной шерстью. Мясо овец пользуется спросом, в том числе и на губернских ярмарках, где продается по ценам, на 20% ниже рыночных.

Кроме овец, в хозяйстве содержатся 170 буренок и бычков мясной и молочной пород. В том числе 100 голов элитных пород (герефорд и казахской белоголовой), которые дают ценное мраморное мясо. В Кузбассе животных таких пород всего 1 тыс. 240 голов, это направление является перспективным. Кроме того, корма для своих животных здесь выращивают и заготавливают сами, для этих целей сеют овес и ячмень, 300 га отведено под сенокосы, еще 300 – под пастбища. Планируют приобрести еще 200 коров, телятник, а также запустить цех по переработке молока в 2018 году, где будут выпускать фасованное молоко, сливочное масло, сыр «Сулугуни».

Аман Тулеев осмотрел ферму и встретился с десятью семьями, получившими сегодня бесплатно двух животных – барана и овцу.

Первыми участниками областной акции в этом году стали многодетные семьи и семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья — Беспаловы, Бобиевы, Горины, Кривошановы, Лютовы, Мечевские, Пахомовы, Ходжаевы, Шеленковы, Шестаковы. Им вручили ветеринарные свидетельства животных. Сегодня же овец доставят в личные подворья киселевчан. К тому же, семьи получат еще одну весомую поддержку – корм для овец и баранов на первое время, на эти цели направят 500 кг сена и 250 кг овса.

ДЛЯ СПРАВКИ. С 2009 года в Кузбассе по распоряжению Амана Тулеева реализуется уникальная программа поддержки населения, объединяющая решение вопросов продовольственной безопасности и социальной защиты. Малообеспеченные многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в частном секторе, получают в подарок сельскохозяйственных животных. Всего с начала действия программы нуждающимся семьям, имеющим возможность и желание содержать и развивать домашнее подворье, было передано: более 1,3 тыс. коров, 552 теленка, 2,1 тыс. овец, 12,5 тыс. кроликов, 61,7 тыс. кур-несушек, 160 тыс. цыплят и 4,5 тыс. тонн кормов.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.