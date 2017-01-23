«Лыжи мечты»: реабилитация детей с ДЦП (сюжет)

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«Лыжи мечты». Второй сезон стартовал в Новокузнецке. Напомним, это проект, благодаря которому детей с диагнозом ДЦП ставят на горные лыжи.

Для оздоровления детей с ДЦП используют вот такой аппарат. Называется слайдер и позволяет помогать себе руками. Хотя Ангелина Кривобокова могла попробовать работать и без него, как говорит её тренер.

Алина Гончарова тренер: «Мы, наверно, решили ставить её на слайдер, чтобы не было никакой опаски и страха в дальнейшем для хождения. Второе занятие, но вот мама заметила, что ноги двигаются лучше, руки у нас сильные, т.к. они доминируют над ногами, поэтому пока с руками будем бороться, потому что руками крутит очень сильно и направляет слайдер не туда, куда мне нужно».

Ангелина Кривобокова участница проекта «Лыжи мечты»: «Очень нравятся лыжи, потому что у меня получается на них кататься. Мне нравится скатываться с горки и подниматься тоже на подъёмнике».

Основной и самый главный ожидаемый результат – это когда дети с ДЦП откладывают в сторону слайдер и катаются со склонов наравне со всеми. В Новокузнецке сейчас занимаются 24 человека. А всего в Кузбассе поправлять здоровье и исполнять мечту о покорении горнолыжных склонов будут более 120 детей.