На пожаре погибли 2 человека, еще 5 госпитализированы

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В Новокузнецке 21 января 2017 года около в 6 часов утра поступило сообщение о возгорании квартиры на 5 этаже многоэтажного жилого дома в г. Новокузнецке. О случившемся в оперативную службу МЧС России сообщил очевидец. На момент прибытия пожарной охраны из окна квартиры, находящейся на 5-м этаже, вырывалось пламя, подъезд был сильно задымлен.

Пожарные провели разведку, в ходе которой по лестничным маршам были спасены 6 человек, из них 2 детей.

Как сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области, в считанные минуты огнеборцы ликвидировали возгорание. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В СУ СК РФ по Кемеровской области сообщили, что в ходе тушения пожара обнаружено тело 49-летнего хозяина квартиры, где произошло возгорание. За медицинской помощью обратились 10 человек, 6 человек, включая 2 несовершеннолетних детей, госпитализированы с признаками отравления угарным газом. 58-летняя женщина скончалась в больнице.

Сейчас по данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

По информации Правоохранительного портала Кузбасса.