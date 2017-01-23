Высокая награда для девятиклассника из Белова

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Аман Тулеев наградил ученика школы №12 из Белова Леонида Горбунцова за помощь в задержании преступника.

10 января вечером в дежурную часть отделения полиции «Инское» позвонил подросток, сообщив, что удерживает неизвестного, который на улице напал на женщину и похитил у нее сумку.

Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали 24-летнего горожанина в состоянии алкогольного опьянения.

15-летний Леонид Горбунцов рассказал полицейским, что возвращался на велосипеде домой после тренировки, услышал крики женщины и поспешил ей на помощь.

Девятиклассник бросился в погоню за налетчиком и на одной из улиц увидел мужчину с женской сумкой, похожей на ту, что была похищена. Школьник догнал его и удерживал до прибытия полиции.

По словам Леонида, неоднократного призера области и страны по лыжным гонкам, маунтинбайку и триатлону, он был уверен в своей физической подготовке, поэтому, не раздумывая, поспешил на помощь женщине и задержал преступника. Леонид также является призером первого этапа всероссийской олимпиады школьников по географии, математике и информатике.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. «Грабеж».

Аман Тулеев наградил юношу медалью «Надежда Кузбасса» за активную гражданскую позицию, проявленные смекалку и мужество, оперативные действия.

Родители Леонида – Олег и Светлана Горбунцовы – получили награды за безграничную любовь к детям, родительскую мудрость, щедрость души и воспитание достойных граждан Кузбасса. Всего в семье Горбунцовых три сына. Олег и Светлана – лидеры общешкольного родительского совета, участники ежегодных городских спортивных соревнований среди родительской общественности. Оба трудятся на предприятии «Кузбассэнерго»: глава семьи – замначальника цеха, мать – инженер. Олегу Горбунцову вручена медаль «За веру и добро», Светлане — «За достойное воспитание детей».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.