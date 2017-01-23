Прогноз: усиление ветра и снегопад!

Согласно информации, полученной от Кемеровского ЦГМС от 23.01.2017 г., 24 января 2017г. ночью местами по Кемеровской области ожидаются сильные снегопады, метели, усиление ветра до 23 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 24-26 января 2017 г по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
24.01
-5,-10,
местами до -16
-3,-8
Юго-западный
10-15, ночью местами порывы до 23, днем местами порывы до 20
Облачно, ночью умеренный снег, местами небольшой и сильный, днем небольшой снег, местами метели, на дорогах гололедица
25.01
-13,-18,
при прояснениях до -23
-5,-10,
местами до -15
Юго-западный
8-13, местами порывы до 22
В отдельных районах небольшой снег, метели
26.01
-8,-13,
при прояснениях до -20
-5,-10,
местами до -15
Юго-западный
8-13, местами порывы до 23
Небольшой, местами умеренный снег, метели
По информации ЕДДС Новокузнецка.
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